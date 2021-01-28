Гайч прошел медосмотр для «Беневенто»

У нападающего ЦСКА Адольфо Гайча не выявлено проблем со здоровьем в ходе обследования, предшествовавшего переходу в «Беневенто».

В пятницу аргентинец присоединится к новой команде и в ближайшие дни начнет тренироваться.

Дебют 21-летнего футболиста за новый клуб может состояться 7 февраля в матче против «Сампдории».

Ранее сообщалось, что «Беневенто» договорился об аренде Гайча до конца сезона с опцией продления на год и необязательным правом выкупа летом 2022-го.