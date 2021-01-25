Журналист Егоров: «Спартак» предложил Промесу контракт на 3,5 года с зарплатой 2,7 миллиона

Стало известно, сколько будет зарабатывать полузащитник «Аякса» Квинси Промес в случае перехода в «Спартак».

По информации журналиста Дмитрия Егорова, 29-летний голландец будет получать 2,7 миллиона евро в год плюс бонусы. Соглашение со «Спартаком» будет рассчитано на 3,5 года.

По информации журналиста Николы Скиры, Промес обойдется московскому клубу в 12 миллионов евро.