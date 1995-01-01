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    Журналист Егоров: «Спартак» предложил Промесу контракт на 3,5 года с зарплатой 2,7 миллиона

    Стало известно, сколько будет зарабатывать полузащитник «Аякса» Квинси Промес в случае перехода в «Спартак».

    По информации журналиста Дмитрия Егорова, 29-летний голландец будет получать 2,7 миллиона евро в год плюс бонусы. Соглашение со «Спартаком» будет рассчитано на 3,5 года.

    По информации журналиста Николы Скиры, Промес обойдется московскому клубу в 12 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4340

      Гавроша 53 минуты назад

      Вот куда идут деньги с народного мазута!!! А народ в нищете живет!!!!

      0
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      Рейтинг: +13054

      alarm 1 час назад

      трансфер - 12
      з/п - 9,5
      агенту - 5
      подъёмные -10
      надбавка за тарасятник - 12,5
      итого 50 лямов в общей сложности обойдётся престарелый зулус. стыд и позор.

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