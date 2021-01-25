Журналист Егоров: «Спартак» предложил Промесу контракт на 3,5 года с зарплатой 2,7 миллиона

Стало известно, сколько будет зарабатывать полузащитник «Аякса» Квинси Промес в случае перехода в «Спартак».
По информации журналиста Дмитрия Егорова, 29-летний голландец будет получать 2,7 миллиона евро в год плюс бонусы. Соглашение со «Спартаком» будет рассчитано на 3,5 года.
По информации журналиста Николы Скиры, Промес обойдется московскому клубу в 12 миллионов евро.
- Сообщалось, что «Спартак» готов сделать Промеса самым высокооплачиваемым игроком команды.
- Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг против ухода Промеса.
- «Спартак» подтвердил факт переговоров по Промесу.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова