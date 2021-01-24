«Спартак» – о Промесе: «Продвижений в переговорах с «Аяксом» не было»

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на информацию о том, что переговоры по трансферу полузащитника «Аякса» Квинси Промеса близки к завершению.

«Никаких новостей нет. Все так же, идут переговоры между «Спартаком» и «Аяксом», продвижений не было», – цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».