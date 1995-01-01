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    «Спартак» – о Промесе: «Продвижений в переговорах с «Аяксом» не было»

    Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на информацию о том, что переговоры по трансферу полузащитника «Аякса» Квинси Промеса близки к завершению.

    «Никаких новостей нет. Все так же, идут переговоры между «Спартаком» и «Аяксом», продвижений не было», – цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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