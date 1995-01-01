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    Созин – о штрафе Юрану за слова про возраст Урунова: «Сергей не осознал глубину поступка»

    Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал наказание главного тренера «СКА-Хабаровска» Сергея Юрана за высказывание про возраст полузащитника «Спартака» Остона Урунова.

    «Юрану назначили штраф в 250 тысяч рублей. Решение было практически единогласным, Юран присутствовал, доложил свою позицию, но глубину проступка он не осознал», – приводит слова Созина «Чемпионат».

    • Официально заявленный возраст футболиста – 20 лет. Юран считает, что Урунов «старше на четыре-пять лет».
    • В августе «Спартак» купил Урунова у «Уфы» за 1 миллион евро.
    • В текущем сезоне хавбек забил один гол в девяти матчах.

    Юран – об Урунове: «Все знают, что он на четыре-пять лет старше»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: +19809

      DOCTOR PENALTY 10 минут назад

      Херню сказал, получи 250 тыс. штрафа. Чуть не убил (Широков) - 100 тыс. Весело живём.(((

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      Рейтинг: +13894

      derrik2000 27 минут назад

      А что "самый этичный из всех этичных" Созин хотел услышать от Юрана?

      Видимо хотел, как у Леонида Филатова в "Сказе про Федота-стрельца":

      "Сознаю свою вину.
      Меру. Степень. Глубину.
      И прошу меня направить
      На текущую войну.
      Нет войны — я все приму -
      Ссылку. Каторгу. Тюрьму.
      Но желательно — в июле,
      И желательно — в Крыму."

      )))))))))))))))))

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