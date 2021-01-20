Созин – о штрафе Юрану за слова про возраст Урунова: «Сергей не осознал глубину поступка»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал наказание главного тренера «СКА-Хабаровска» Сергея Юрана за высказывание про возраст полузащитника «Спартака» Остона Урунова.

«Юрану назначили штраф в 250 тысяч рублей. Решение было практически единогласным, Юран присутствовал, доложил свою позицию, но глубину проступка он не осознал», – приводит слова Созина «Чемпионат».

Официально заявленный возраст футболиста – 20 лет. Юран считает, что Урунов «старше на четыре-пять лет».

В августе «Спартак» купил Урунова у «Уфы» за 1 миллион евро.

В текущем сезоне хавбек забил один гол в девяти матчах.

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