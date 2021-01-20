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  • Созин – о штрафе Юрану за слова про возраст Урунова: «Сергей не осознал глубину поступка»

Созин – о штрафе Юрану за слова про возраст Урунова: «Сергей не осознал глубину поступка»

20 января 2021, 16:37
4

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал наказание главного тренера «СКА-Хабаровска» Сергея Юрана за высказывание про возраст полузащитника «Спартака» Остона Урунова.

«Юрану назначили штраф в 250 тысяч рублей. Решение было практически единогласным, Юран присутствовал, доложил свою позицию, но глубину проступка он не осознал», – приводит слова Созина «Чемпионат».

  • Официально заявленный возраст футболиста – 20 лет. Юран считает, что Урунов «старше на четыре-пять лет».
  • В августе «Спартак» купил Урунова у «Уфы» за 1 миллион евро.
  • В текущем сезоне хавбек забил один гол в девяти матчах.

Юран – об Урунове: «Все знают, что он на четыре-пять лет старше»

Журналист Казаков – о возрасте Урунова: «Сверили выписку из ЗАГСа с данными из роддома. Все чисто»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак СКА-Хабаровск Урунов Остон Юран Сергей
Комментарии (4)
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derrik2000
1611151745
А что "самый этичный из всех этичных" Созин хотел услышать от Юрана? Видимо хотел, как у Леонида Филатова в "Сказе про Федота-стрельца": "Сознаю свою вину. Меру. Степень. Глубину. И прошу меня направить На текущую войну. Нет войны — я все приму - Ссылку. Каторгу. Тюрьму. Но желательно — в июле, И желательно — в Крыму." )))))))))))))))))
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DOCTOR PENALTY
1611152737
Херню сказал, получи 250 тыс. штрафа. Чуть не убил (Широков) - 100 тыс. Весело живём.(((
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Ганнибал Лектор
1611158447
Странно наказывать человека за наличие собственного мнения.
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Hektor 84
1611159208
Юрану пора бы уже закодироваться.
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