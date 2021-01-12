Скамакка может перейти из «Сассуоло» в «Ювентус»

Нападающий «Сассуоло» Джанлука Скамакка интересен «Ювентусу», пишет Tuttosport.
По информации источника, туринский клуб активизировал переговоры о переходе 22-летнего футболиста после того, как Пауло Дибала получил травму и выбыл на срок до трех недель.
«Ювентус» хочет арендовать форварда, переговоры между сторонами продолжаются.
- В текущем сезоне Скамакка выступает на правах аренды за «Дженоа».
- В его активе шесть забитых голов в 15 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.
Источник: Tuttosport