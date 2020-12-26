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  • Трансфер Роналду в «Манчестер Юнайтед» – лучший в истории АПЛ по версии Sky Sports

Трансфер Роналду в «Манчестер Юнайтед» – лучший в истории АПЛ по версии Sky Sports

26 декабря 2020, 11:19
6

Sky Sports представил собственный рейтинг лучших трансферов в истории английской Премьер-лиги (с 1992 года).

На первом месте переход нападающего Криштиану Роналду из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» в 2003 году.

1. Криштиану Роналду – из «Спортинга» в «МЮ» в 2003 году;

2. Тьерри Анри – из «Ювентуса» в «Арсенал» в 1999 году;

3. Эрик Кантона – из «Лидса» в «МЮ» в 1992 году;

4. Фрэнк Лэмпард – из «Вест Хэма» в «Челси» в 2001 году;

5. Рой Кин – из «Ноттингем Форест» в «МЮ» в 1993 году;

6. Дидье Дрогба – из «Марселя» в «Челси» в 2004 году;

7. Сол Кэмпбелл – из «Тоттенхэма» в «Арсенал» в 2001 году;

8. Уэйн Руни – из «Эвертона» в «МЮ» в 2004 году;

9. Венсан Компани – из «Гамбурга» в «Манчестер Сити» в 2008 году;

10. Алан Ширер – из «Блэкберна» в «Ньюкасл» в 1996 году.

Источник: Sky Sports
Роналду Криштиану Дрогба Дидье Лэмпард Фрэнк Анри Тьерри
Комментарии (6)
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Cules2013
1608977360
Чистейший бред. Во-первых, странно сравнивать внутренние трансферы с трансферами извне. Во-вторых, лучше годы, во всех смыслах, у Роналду были в Реале, а великий МЮ у меня ассоциируется с кем угодно, но только не с ним. Роналду даже в клуб 100 АПЛ не попал. Простите, а где ван Перси и Агуэро? Я уже молчу о том, что в футбол играют не только игроки атаки)
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житель СПб
1608987255
Как я жалею, что не смотрел АПЛ в те годы! Начал подробно смотреть только с перехода Аршавина в Арсенал. Так и не застал (не смотрел) Роналду в МЮ - хотя это тогда была явно лучшая команда в мире.
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zigbert
1608997238
Трансфер Дрогба не хуже. С ним Челси выглядел мощно. Да и Кантона и Анри, тоже хорошие переходы.
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El_Chori
1609012669
Азар, Ван Перси, Ван Нистелрой, Ван дер Сар
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