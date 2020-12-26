Трансфер Роналду в «Манчестер Юнайтед» – лучший в истории АПЛ по версии Sky Sports

Sky Sports представил собственный рейтинг лучших трансферов в истории английской Премьер-лиги (с 1992 года).
На первом месте переход нападающего Криштиану Роналду из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» в 2003 году.
1. Криштиану Роналду – из «Спортинга» в «МЮ» в 2003 году;
2. Тьерри Анри – из «Ювентуса» в «Арсенал» в 1999 году;
3. Эрик Кантона – из «Лидса» в «МЮ» в 1992 году;
4. Фрэнк Лэмпард – из «Вест Хэма» в «Челси» в 2001 году;
5. Рой Кин – из «Ноттингем Форест» в «МЮ» в 1993 году;
6. Дидье Дрогба – из «Марселя» в «Челси» в 2004 году;
7. Сол Кэмпбелл – из «Тоттенхэма» в «Арсенал» в 2001 году;
8. Уэйн Руни – из «Эвертона» в «МЮ» в 2004 году;
9. Венсан Компани – из «Гамбурга» в «Манчестер Сити» в 2008 году;
10. Алан Ширер – из «Блэкберна» в «Ньюкасл» в 1996 году.