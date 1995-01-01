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    Трансфер Роналду в «Манчестер Юнайтед» – лучший в истории АПЛ по версии Sky Sports

    Sky Sports представил собственный рейтинг лучших трансферов в истории английской Премьер-лиги (с 1992 года).

    На первом месте переход нападающего Криштиану Роналду из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» в 2003 году.

    1. Криштиану Роналду – из «Спортинга» в «МЮ» в 2003 году;

    2. Тьерри Анри – из «Ювентуса» в «Арсенал» в 1999 году;

    3. Эрик Кантона – из «Лидса» в «МЮ» в 1992 году;

    4. Фрэнк Лэмпард – из «Вест Хэма» в «Челси» в 2001 году;

    5. Рой Кин – из «Ноттингем Форест» в «МЮ» в 1993 году;

    6. Дидье Дрогба – из «Марселя» в «Челси» в 2004 году;

    7. Сол Кэмпбелл – из «Тоттенхэма» в «Арсенал» в 2001 году;

    8. Уэйн Руни – из «Эвертона» в «МЮ» в 2004 году;

    9. Венсан Компани – из «Гамбурга» в «Манчестер Сити» в 2008 году;

    10. Алан Ширер – из «Блэкберна» в «Ньюкасл» в 1996 году.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 11:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11005

      Cules2013 1 час назад

      Чистейший бред.
      Во-первых, странно сравнивать внутренние трансферы с трансферами извне.
      Во-вторых, лучше годы, во всех смыслах, у Роналду были в Реале, а великий МЮ у меня ассоциируется с кем угодно, но только не с ним.
      Роналду даже в клуб 100 АПЛ не попал.
      Простите, а где ван Перси и Агуэро?
      Я уже молчу о том, что в футбол играют не только игроки атаки)

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