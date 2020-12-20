Слуцкий и Мусаев назвали Сафонова лучшим футболистом года в России

«Спорт-Экспресс» провел голосование на звание лучшего футболиста 2020 года в России. Результаты станут известны в полночь.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий и наставник «Краснодара» Мурад Мусаев назвали лучшим футболистом 2020 года в России вратаря Матвея Сафонова.

В пятерку обоих тренеров также вошли Артем Дзюба («Зенит») и Никола Влашич (ЦСКА).

В прошлом году лучшим футболистом России стал Артем Дзюба.

Медведев назвал Сафонова лучшим футболистом года. Дзюба и Влашич – в пятерке

Зобнин – лучший футболист России по версии Федуна. Соболев и Максименко – в топ-5