Слуцкий и Мусаев назвали Сафонова лучшим футболистом года в России

«Спорт-Экспресс» провел голосование на звание лучшего футболиста 2020 года в России. Результаты станут известны в полночь.
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий и наставник «Краснодара» Мурад Мусаев назвали лучшим футболистом 2020 года в России вратаря Матвея Сафонова.
В пятерку обоих тренеров также вошли Артем Дзюба («Зенит») и Никола Влашич (ЦСКА).
- В прошлом году лучшим футболистом России стал Артем Дзюба.
Медведев назвал Сафонова лучшим футболистом года. Дзюба и Влашич – в пятерке
Зобнин – лучший футболист России по версии Федуна. Соболев и Максименко – в топ-5
Источник: «Спорт-Экспресс»