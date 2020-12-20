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  • Слуцкий и Мусаев назвали Сафонова лучшим футболистом года в России

Слуцкий и Мусаев назвали Сафонова лучшим футболистом года в России

20 декабря 2020, 22:37
3

«Спорт-Экспресс» провел голосование на звание лучшего футболиста 2020 года в России. Результаты станут известны в полночь.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий и наставник «Краснодара» Мурад Мусаев назвали лучшим футболистом 2020 года в России вратаря Матвея Сафонова.

В пятерку обоих тренеров также вошли Артем Дзюба («Зенит») и Никола Влашич (ЦСКА).

  • В прошлом году лучшим футболистом России стал Артем Дзюба.

Медведев назвал Сафонова лучшим футболистом года. Дзюба и Влашич – в пятерке

Зобнин – лучший футболист России по версии Федуна. Соболев и Максименко – в топ-5

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Краснодар ЦСКА Зенит Россия Дзюба Артем Сафонов Матвей Влашич Никола Слуцкий Леонид Мусаев Мурад
Комментарии (3)
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neveldomha
1608541600
Юра Жирков из российских и Влашич среди нерезидентов.
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