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    Слуцкий и Мусаев назвали Сафонова лучшим футболистом года в России

    «Спорт-Экспресс» провел голосование на звание лучшего футболиста 2020 года в России. Результаты станут известны в полночь.

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий и наставник «Краснодара» Мурад Мусаев назвали лучшим футболистом 2020 года в России вратаря Матвея Сафонова.

    В пятерку обоих тренеров также вошли Артем Дзюба («Зенит») и Никола Влашич (ЦСКА).

    • В прошлом году лучшим футболистом России стал Артем Дзюба.

    Медведев назвал Сафонова лучшим футболистом года. Дзюба и Влашич – в пятерке

    Зобнин – лучший футболист России по версии Федуна. Соболев и Максименко – в топ-5

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 22:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3541

      TOMSON 35 минут назад

      Правда есть в их словах. Сафонов смог втащить свою команду в евровесну, а тот же Дзюба нет. По мне игра в еврокубках должна быть главнее внутреннего чемпионата.
      Но победит Дзюба

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      Рейтинг: +5954

      САДЫЧОК > TOMSON 25 минут назад

      Дзюба уже победил ! Он Дрочинья ! А , Если серьезно -лучший , пусть лучше будет Зобнин , как ни странно ?!-это из наших -а вообще Барриос !

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