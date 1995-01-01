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    Медведев назвал Сафонова лучшим футболистом года. Дзюба и Влашич – в пятерке

    «Спорт-Экспресс» провел голосование на звание лучшего футболиста 2020 года в России. Результаты станут известны в полночь.

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова лучшим футболистом России 2020 года.

    Также в пятерку лучших по версии Медведева вошли: Марио Фернандес (ЦСКА), Вильмар Барриос («Зенит»), Артем Дзюба («Зенит») и Никола Влашич (ЦСКА).

    • В прошлом году лучшим футболистом России стал Артем Дзюба.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:11
    Комментарии14
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      Рейтинг: +6164

      Владислав Vlad 1 час назад

      Лучшие остались в Лиге Чемпионов.)))

      0
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      Рейтинг: +3739

      Puddle 1 час назад

      Хряки, ау! Здесь опять про Дзюбу! Вперед бомбить и вспоминать его подвиг, который вам покоя не дает! Гы-гы-гы!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +963

      O-Z 1 час назад

      Барриос и Влашич футболисты России ?!

      0
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      ...
      Рейтинг: +260

      логист > O-Z 1 час назад

      читай внимательней в России

      0
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      Рейтинг: +963

      O-Z > логист 1 час назад

      Читал я, не фига они не из россии. Нужно по другому писать лучший футболист сезона в россии или премьер лиги.

      0
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      ...
      Рейтинг: +260

      логист > O-Z 1 час назад

      вопрос лучший футболист В России а не из России

      0
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      ...
      Рейтинг: +3739

      Puddle > O-Z 59 минут назад

      Вроде не хряк, а тупишь! Или читать не умеешь

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +55

      Кирилл Михайлов 1 час назад

      Ждем трансфер Сафонова в Зенит?

      1
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      Рейтинг: +22458

      пьяныйхоровод > Кирилл Михайлов 1 час назад

      Ну если только полевым игроком .

      1
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      Рейтинг: +5954

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Так , этот Медведев вроде ФСЁ ! Кто , он такой ?!

      0
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      Рейтинг: +22458

      пьяныйхоровод > САДЫЧОК 1 час назад

      Ну мнение всяких б/у арбитров здесь многим интересно ( я бы даже сказал фсейстране).

      0
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      Рейтинг: +6502

      knikos 2 часа назад

      Адекватно ! Ничего не скажешь ! Фернандес хоть и был долго травмирован , но класс подтверждает всегда . По остальным вопросов нет вообще никаких .

      1
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      Рейтинг: +499

      mp7700 2 часа назад

      Да деревянный дрочун будет лучшим, тут к гадалке не ходи.

      0
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      Рейтинг: +6502

      knikos > mp7700 2 часа назад

      Лучший бомбардир РПЛ по всему году . Не Соболь же ...

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