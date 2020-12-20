Медведев назвал Сафонова лучшим футболистом года. Дзюба и Влашич – в пятерке

«Спорт-Экспресс» провел голосование на звание лучшего футболиста 2020 года в России. Результаты станут известны в полночь.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова лучшим футболистом России 2020 года.

Также в пятерку лучших по версии Медведева вошли: Марио Фернандес (ЦСКА), Вильмар Барриос («Зенит»), Артем Дзюба («Зенит») и Никола Влашич (ЦСКА).

В прошлом году лучшим футболистом России стал Артем Дзюба.

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