Серия А. «Торино» и «Сампдория» сыграли вничью, гол Шомуродова не помог «Дженоа» избежать поражения от «Пармы»

В понедельник состоялись два заключительных матча девятого тура Серии А.

«Торино» и «Сампдория» поделили очки, забив по два мяча в ворота друг друга.

«Дженоа» на своем поле проиграла «Парме» со счетом 1:2. Дебютный гол Эльдора Шомуродова не спас генуэзцев от домашнего поражения.

Чемпионат Италии. Серия А. 9-й тур

Торино – Сампдория – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Белотти, 25; 1:1 – Кандрева, 54; 1:2 – Квальярелла, 63; 2:2 – Мейте, 77.

Дженоа – Парма – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Жервиньо, 10; 0:2 – Жервиньо, 47; 1:2 – Шомуродов, 50.

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