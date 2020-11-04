Слуцкий – об игре в Хабаровске: «Сплошное разочарование: потеряли двух футболистов, потратили кучу сил и не прошли дальше»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итог матча группового раунда Кубка России против «СКА-Хабаровска» (0:1). Казанцы заканчивали встречу в большинстве.

«Что тут комментировать... Потеряли двух игроков основы, потратили кучу сил и еще не прошли дальше. Понятно, что у нас сплошное разочарование.

В Хабаровске всем тяжело играть. У нас нет такого опыта. Мы выбрали вариант с прилетом в день матча, за три часа до начала встречи. Перелет тяжелый, поле искусственное. Эти оправдания уже не имеют значения», – сказал тренер.