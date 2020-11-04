Слуцкий – об игре в Хабаровске: «Сплошное разочарование: потеряли двух футболистов, потратили кучу сил и не прошли дальше»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итог матча группового раунда Кубка России против «СКА-Хабаровска» (0:1). Казанцы заканчивали встречу в большинстве.
«Что тут комментировать... Потеряли двух игроков основы, потратили кучу сил и еще не прошли дальше. Понятно, что у нас сплошное разочарование.
В Хабаровске всем тяжело играть. У нас нет такого опыта. Мы выбрали вариант с прилетом в день матча, за три часа до начала встречи. Перелет тяжелый, поле искусственное. Эти оправдания уже не имеют значения», – сказал тренер.
- «СКА-Хабаровск» под руководством Сергея Юрана вышел в 1/16 финала.
- У «Рубина» по ходу матча сотрясение мозга получил Дарко Йевтич.
- 8 ноября казанцы сыграют в РПЛ с «Химками».
Источник: ютуб-канал «СКА-Хабаровска»