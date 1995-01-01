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    Шесть футболистов киевского «Динамо» заразились коронавирусом перед матчем с «Барселоной»

    В киевском «Динамо» по итогам последнего тестирования зафиксирована вспышка коронавируса.

    COVID-19 выявлен у 11 представителей украинского клуба – шести футболистов, ассистента главного тренера Эмила Караса и четырех членов персонала.

    Зараженные игроки – Георгий Цитаишвили, Денис Гармаш, Миккель Дуэлунн, Александр Караваев, Тудор Балуцэ и Николай Шапаренко.

    • Ближайший матч «Динамо» проведет в среду в Лиге чемпионов.
    • Киевляне в гостях сыграют с «Барселоной».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт киевского «Динамо»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2133

      sobaka120982 1 час назад

      Очкуют хохлы, прикрыли понос ковидом))))

      -1
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      Рейтинг: +505

      аларм дубль2 1 час назад

      похоже все идет к закрытию футбола!везде одни заражения!

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