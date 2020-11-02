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  • Шесть футболистов киевского «Динамо» заразились коронавирусом перед матчем с «Барселоной»

Шесть футболистов киевского «Динамо» заразились коронавирусом перед матчем с «Барселоной»

2 ноября 2020, 08:56
2

В киевском «Динамо» по итогам последнего тестирования зафиксирована вспышка коронавируса.

COVID-19 выявлен у 11 представителей украинского клуба – шести футболистов, ассистента главного тренера Эмила Караса и четырех членов персонала.

Зараженные игроки – Георгий Цитаишвили, Денис Гармаш, Миккель Дуэлунн, Александр Караваев, Тудор Балуцэ и Николай Шапаренко.

  • Ближайший матч «Динамо» проведет в среду в Лиге чемпионов.
  • Киевляне в гостях сыграют с «Барселоной».

Источник: Официальный сайт киевского «Динамо»
Украина. Премьер-лига Лига чемпионов Динамо К Гармаш Денис Караваев Александр Шапаренко Николай Дуэлунн Миккель Балуцэ Тудор Цитаишвили Георгий
Комментарии (2)
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sobaka120982
1604298081
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