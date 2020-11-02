Шесть футболистов киевского «Динамо» заразились коронавирусом перед матчем с «Барселоной»

В киевском «Динамо» по итогам последнего тестирования зафиксирована вспышка коронавируса.
COVID-19 выявлен у 11 представителей украинского клуба – шести футболистов, ассистента главного тренера Эмила Караса и четырех членов персонала.
Зараженные игроки – Георгий Цитаишвили, Денис Гармаш, Миккель Дуэлунн, Александр Караваев, Тудор Балуцэ и Николай Шапаренко.
- Ближайший матч «Динамо» проведет в среду в Лиге чемпионов.
- Киевляне в гостях сыграют с «Барселоной».
Источник: Официальный сайт киевского «Динамо»