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    ФНЛ. «Спартак-2» и «Енисей» обменялись голами; «Томь» проиграла «СКА-Хабаровску» и победила при Кержакове только в одном матче из шести

    «СКА-Хабаровск» одержал вторую подряд победу при Сергее Юране. В гостях обыграна «Томь». Она провела под руководством Александра Кержакова шесть встреч и взяла три очка только в одной.

    В другом матче «Спартак-2» и «Енисей» обменялись голами.

    Первенство ФНЛ. 18-й тур

    Томь (Томск) – СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Безлихотнов, 21; 1:1 – Пенчиков, 65; 1:2 – Гаджимурадов, 72.

    Удаления: Андреев, 45+1 (вторая ж.к.) – нет.

    Спартак-2 (Москва) – Енисей (Красноярск) – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Дьяков, 16 (с пенальти); 1:1 – Марков, 19.

    Удаления: Кожедуб, 35 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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