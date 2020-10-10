Аршавин: «Черчесов на год опоздал с приглашением Сафонова в сборную. Он должен быть на Евро-2020»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал решение тренерского штаба национальной команды вызвать вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Станислав Саламович [Черчесов] опоздал ровно на год с этим приглашением. На мой взгляд, Сафонов в прошлом году был лучшим вратарем чемпионата. А лучший вратарь чемпионата должен играть за первую сборную. Рано или поздно он появится в составе сборной.

Думаю, ближайшую игру отыграет Шунин, а во второй игре есть шансы увидеть Сафонова. Вообще-то он должен быть на предстоящем чемпионате Европы», – сказал Аршавин.

Сборная России готовится к матчам Лиги наций против Турции (11 октября) и Венгрии (14 октября).

21-летний Сафонов в этом сезоне провел за «Краснодар» 11 игр и пропустил 11 голов.

Сафонов – о вызове в сборную России: «Это мечта детства»