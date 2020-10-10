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  • Аршавин: «Черчесов на год опоздал с приглашением Сафонова в сборную. Он должен быть на Евро-2020»

Аршавин: «Черчесов на год опоздал с приглашением Сафонова в сборную. Он должен быть на Евро-2020»

10 октября 2020, 10:17
15

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал решение тренерского штаба национальной команды вызвать вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Станислав Саламович [Черчесов] опоздал ровно на год с этим приглашением. На мой взгляд, Сафонов в прошлом году был лучшим вратарем чемпионата. А лучший вратарь чемпионата должен играть за первую сборную. Рано или поздно он появится в составе сборной.

Думаю, ближайшую игру отыграет Шунин, а во второй игре есть шансы увидеть Сафонова. Вообще-то он должен быть на предстоящем чемпионате Европы», – сказал Аршавин.

  • Сборная России готовится к матчам Лиги наций против Турции (11 октября) и Венгрии (14 октября).
  • 21-летний Сафонов в этом сезоне провел за «Краснодар» 11 игр и пропустил 11 голов.

Сафонов – о вызове в сборную России: «Это мечта детства»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Краснодар Аршавин Андрей Сафонов Матвей Черчесов Станислав
Комментарии (15)
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Урия Гип 2
1602316841
Лучше Шунина будет. Хуже просто некуда.
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моэм
1602317487
Аршавин стал чиновником и сразу стал считать себя настолько "поумневшим" , что решил указать Тренеру Сборной России Черчесову , что как надо делать правильно.
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alex1951
1602317931
Яййцо куритсу не учитт! Дорастёшь до высот Черчесика - будеш вякать! Сам то ,кто сегодня?
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серега кашин
1602318890
у нас игроки заканчивают играть и сразу становятся такими гениальными экспертами, что просто не знаешь адекватные они или нет
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Ганнибал Лектор
1602320540
Абсолютно прав. Сафонов прямо сейчас - лучший российский вратарь
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vladimir-7
1602321024
Андрей, ты забыл, что до тупых долго доходит. Ему всю лысину проели, говоря о достойных заменах, а у него всё равно, Жиркова мучает, и этого Дзюбу на костылях выпускает и родственника Джанаева ставит в ворота.
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Синитсосит
1602337083
евро 2020, андрюша, ты больной что ли
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Синитсосит
1602337171
вообще сафонов и максименко лучшие сейчас, не считая акинфеева, тот решил что уходить красиво надо
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Сильвербой
1602400000
Я, не являюсь поклонником Черчесова и это еще слабо сказано, но думаю что он сам разберется, без мнения такого "футбольного эксперта", как Аршавин!!!
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