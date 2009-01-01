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    Аршавин: «Черчесов на год опоздал с приглашением Сафонова в сборную. Он должен быть на Евро-2020»

    Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал решение тренерского штаба национальной команды вызвать вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

    «Станислав Саламович [Черчесов] опоздал ровно на год с этим приглашением. На мой взгляд, Сафонов в прошлом году был лучшим вратарем чемпионата. А лучший вратарь чемпионата должен играть за первую сборную. Рано или поздно он появится в составе сборной.

    Думаю, ближайшую игру отыграет Шунин, а во второй игре есть шансы увидеть Сафонова. Вообще-то он должен быть на предстоящем чемпионате Европы», – сказал Аршавин.

    • Сборная России готовится к матчам Лиги наций против Турции (11 октября) и Венгрии (14 октября).
    • 21-летний Сафонов в этом сезоне провел за «Краснодар» 11 игр и пропустил 11 голов.

    Сафонов – о вызове в сборную России: «Это мечта детства»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:17
    Комментарии8
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      Рейтинг: +13357

      vladimir-7 53 минуты назад

      Андрей, ты забыл, что до тупых долго доходит. Ему всю лысину проели,
      говоря о достойных заменах, а у него всё равно, Жиркова мучает, и
      этого Дзюбу на костылях выпускает и родственника Джанаева ставит в ворота.

      2
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      Рейтинг: +2654

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Абсолютно прав. Сафонов прямо сейчас - лучший российский вратарь

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5288

      серега кашин 1 час назад

      у нас игроки заканчивают играть и сразу становятся такими гениальными экспертами, что просто не знаешь адекватные они или нет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8603

      alex1951 1 час назад

      Яййцо куритсу не учитт!
      Дорастёшь до высот Черчесика - будеш вякать!
      Сам то ,кто сегодня?

      1
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      Рейтинг: +1028

      моэм 1 час назад

      Аршавин стал чиновником и сразу стал считать себя настолько "поумневшим" , что решил указать Тренеру Сборной России Черчесову , что как надо делать правильно.

      2
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      Рейтинг: +406

      Урия Гип 2 2 часа назад

      Лучше Шунина будет. Хуже просто некуда.

      1
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      Рейтинг: +2014

      vsespartak01 > Урия Гип 2 1 час назад

      а джанаев чем лучше?

      0
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      Рейтинг: +4267

      KPCCSPB > vsespartak01 8 минут назад

      Забей пасть свою, старый неудачник, пока тебя не обоссали, ссыкушка никчемная

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