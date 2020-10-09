Сафонов присоединился к сборной России

Вратаря Матвея Сафонова вызвали в первую сборную России. Он уже находится в расположении команды в Новогорске.

«После завершения матча отборочного цикла ЧЕ-2021 с Эстонией вратарь молодeжной команды присоединился к сборной России.

Завтра он примет участие в предыгровой тренировке в преддверии игры Лиги наций с Турцией», – написали россияне.