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    Сафонов присоединился к сборной России

    Вратаря Матвея Сафонова вызвали в первую сборную России. Он уже находится в расположении команды в Новогорске.

    «После завершения матча отборочного цикла ЧЕ-2021 с Эстонией вратарь молодeжной команды присоединился к сборной России.

    Завтра он примет участие в предыгровой тренировке в преддверии игры Лиги наций с Турцией», – написали россияне.

    • Вызов Сафонова связан с отбытием из сборной вратаря Гилерме.
    • Сафонов – воспитанник «Краснодара».
    • За первую сборную он не провел ни матча

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    Источник: твиттер сборной России

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5250

      knikos 14 минут назад

      Ну вот ! Наконец-то ! Желаю удачи и без волнения . Надеюсь , что устатый в старте выпустит !

      1
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      Рейтинг: +750

      zarsm 43 минуты назад

      Наконец нормальный пацан вместо этого очкошника приехал

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4868

      Рубинище 43 минуты назад

      Матвей удачи !

      1
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    • ...
      Рейтинг: +18460

      DOCTOR PENALTY 50 минут назад

      Всё логично, пора уже.

      2
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      Рейтинг: +374

      Dr.Metal 53 минуты назад

      Да пусть сыграет, не хуже Гилерме он, а то и лучше

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