Сафонов присоединился к сборной России

Вратаря Матвея Сафонова вызвали в первую сборную России. Он уже находится в расположении команды в Новогорске.
«После завершения матча отборочного цикла ЧЕ-2021 с Эстонией вратарь молодeжной команды присоединился к сборной России.
Завтра он примет участие в предыгровой тренировке в преддверии игры Лиги наций с Турцией», – написали россияне.
- Вызов Сафонова связан с отбытием из сборной вратаря Гилерме.
- Сафонов – воспитанник «Краснодара».
- За первую сборную он не провел ни матча
Источник: твиттер сборной России