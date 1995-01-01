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    Сафонов – о вызове в сборную России: «Это мечта детства»

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал дебютное приглашение в сборную России.

    – Когда узнал о вызове?

    – Вот сейчас приехали на базу после игры [молодежной сборной]. Подошли и сказали: «Готовься, собирай вещи. Переселяешься».

    – Сразу поверили?

    – Я понял, что не шутят. По выражению лица, скажем так. Сразу понял все. Пошел собирать вещи. Пять минут – и я здесь.

    – Как эмоции, сбылась мечта?

    – Ну, безусловно, приятно, что попал сюда. Это мечта с детства, наверное, поэтому только положительные эмоции и радость.

    – А ты в курсе, что в составе сборной России ни разу не выходил на поле человек по имени Матвей?

    – Все бывает в первый раз.

    • Сборная России готовится к матчам Лиги наций против Турции (11 октября) и Венгрии (14 октября).
    • 21-летний Сафонов в этом сезоне провел за «Краснодар» 11 игр и пропустил 11 голов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер сборной России

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +35

      BlackMurderDeco 3 часа назад

      Хороший и качественный вратарь!!!

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