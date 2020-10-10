Сафонов – о вызове в сборную России: «Это мечта детства»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал дебютное приглашение в сборную России.

– Когда узнал о вызове?

– Вот сейчас приехали на базу после игры [молодежной сборной]. Подошли и сказали: «Готовься, собирай вещи. Переселяешься».

– Сразу поверили?

– Я понял, что не шутят. По выражению лица, скажем так. Сразу понял все. Пошел собирать вещи. Пять минут – и я здесь.

– Как эмоции, сбылась мечта?

– Ну, безусловно, приятно, что попал сюда. Это мечта с детства, наверное, поэтому только положительные эмоции и радость.

– А ты в курсе, что в составе сборной России ни разу не выходил на поле человек по имени Матвей?

– Все бывает в первый раз.