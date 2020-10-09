Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    2 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    3 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?

    «Манчестер Сити»: «Можем изучить вариант с Месси, если он покинет «Барселону»

    Директор «Манчестер Сити» Омар Беррада не исключил появления в клубе нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Контракт аргентинца с каталонцами истечет летом.

    «Мы можем изучить вариант подписания Месси, если он покинет «Барселону». Он лучший игрок в мире. Любой клуб хотел бы его видеть в составе. Посмотрим, будет ли возможно подписать Месси к нам», – сказал Беррада The Athletic.

    • Месси всю карьеру проводит в «Барселоне».
    • Этим летом игрок не смог договориться с клубом об уходе.
    • «Сити» идет в АПЛ 14-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: The Athletic

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.10.2020 23:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79659
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru