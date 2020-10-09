«Манчестер Сити»: «Можем изучить вариант с Месси, если он покинет «Барселону»

Директор «Манчестер Сити» Омар Беррада не исключил появления в клубе нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Контракт аргентинца с каталонцами истечет летом.

«Мы можем изучить вариант подписания Месси, если он покинет «Барселону». Он лучший игрок в мире. Любой клуб хотел бы его видеть в составе. Посмотрим, будет ли возможно подписать Месси к нам», – сказал Беррада The Athletic.