Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    2 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    3 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?

    Переговоры между «Локомотивом» и «Ювентусом» по Миранчуку сорвались из-за пандемии коронавируса

    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал, с какими итальянскими клубами он контактировал касательно трансфера своего клиента.

    «До нового года, и я этого не скрывал, была поездка в Милан. Итальянские партнeры подготовили поездку, очень помогал Габриэле Джуффриде. Там у меня были прямые контакты с тремя клубами.

    Познакомились с синьором Паратичи – спортивным директором «Ювентуса», с синьором Массара – спортивным директором «Милана» и общались со спортивным директором «Интера». Эти встречи носили ознакомительный характер, мы обменивались впечатлениями и информацией.

    Паратичи сказал, что постарается сформировать предложение для «Локомотива». Говорил, что в конце марта – начале апреля «Ювентус» выйдет на московский клуб. Но случилась всем известная коронавирусная история.

    Сложно судить, что не получилось у других клубов. Но по «Интеру» я чeтко понимал, что там команда сильно зависит от Конте. Все трансферы происходят по его решению. А с «Аталантой» случилось то, чего мы хотели», – отметил агент.

    Агент Миранчука: «Опция с отступными 8 миллионов не рассматривалась из уважения к «Локомотиву»

    Агент братьев Миранчуков: «В Европе следят за Антоном. Кто знает, что будет зимой»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:30
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98851
    #2
    zigbert
    78947
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru