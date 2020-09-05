Переговоры между «Локомотивом» и «Ювентусом» по Миранчуку сорвались из-за пандемии коронавируса

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал, с какими итальянскими клубами он контактировал касательно трансфера своего клиента.

«До нового года, и я этого не скрывал, была поездка в Милан. Итальянские партнeры подготовили поездку, очень помогал Габриэле Джуффриде. Там у меня были прямые контакты с тремя клубами.

Познакомились с синьором Паратичи – спортивным директором «Ювентуса», с синьором Массара – спортивным директором «Милана» и общались со спортивным директором «Интера». Эти встречи носили ознакомительный характер, мы обменивались впечатлениями и информацией.

Паратичи сказал, что постарается сформировать предложение для «Локомотива». Говорил, что в конце марта – начале апреля «Ювентус» выйдет на московский клуб. Но случилась всем известная коронавирусная история.

Сложно судить, что не получилось у других клубов. Но по «Интеру» я чeтко понимал, что там команда сильно зависит от Конте. Все трансферы происходят по его решению. А с «Аталантой» случилось то, чего мы хотели», – отметил агент.

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