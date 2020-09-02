Тедеско, Семак и еще три специалиста – претенденты на лучшего тренера РПЛ в августе

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Пресс-служба РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера турнира по итогам августа.
На награду номинированы пять специалистов.
- Доменико Тедеско, «Спартак» (14 очков в шести матчах);
- Сергей Семак, «Зенит» (13 очков в шести матчах);
- Владимир Федотов, «Сочи» (12 очков в шести матчах);
- Кирилл Новиков, «Динамо» (11 очков в шести матчах);
- Андрей Талалаев, «Ахмат» (10 очков в шести матчах).
Кто из наставников был лучшим в августе?⠀Отдайте свой голос за лучшего тренера месяца в #ТинькоффРПЛ в нашей группе ВК: https://t.co/9S4jmkQkzo⠀В этом сезоне Лучшего тренера месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР pic.twitter.com/Qlu7AYevc1— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 2, 2020