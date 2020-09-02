Тедеско, Семак и еще три специалиста – претенденты на лучшего тренера РПЛ в августе

Пресс-служба РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера турнира по итогам августа.

На награду номинированы пять специалистов.

Кто из наставников был лучшим в августе?⠀Отдайте свой голос за лучшего тренера месяца в #ТинькоффРПЛ в нашей группе ВК: https://t.co/9S4jmkQkzo⠀В этом сезоне Лучшего тренера месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР pic.twitter.com/Qlu7AYevc1