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    Тедеско, Семак и еще три специалиста – претенденты на лучшего тренера РПЛ в августе

    Пресс-служба РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера турнира по итогам августа.

    На награду номинированы пять специалистов.

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    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3

      sago31 23 минуты назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " kiop ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

      0
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      Рейтинг: +3937

      KPCCSPB 47 минут назад

      Лучший это федунишка, лучше всех потренеровал судей, вон как стараются угодить теперь.

      0
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      Рейтинг: +7969

      alarm 59 минут назад

      фердун уже и опросы покупает! вот это позор!

      1
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      Рейтинг: +15

      Грусть на Неве 1 час назад

      Когда такие честные опросы проводятся, сразу грустно становится(
      Пойду лучше Миллера послушаю про "самую большую армию болельщиков".
      ((

      0
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      Рейтинг: +858

      GreyDM 2 часа назад

      нельзя такие опросы среди болел устраивать-большинство будет поддерживать своих, даже если эти свои по всем раскладам не лучшие...

      2
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      Рейтинг: +549

      Ceнит 3 часа назад

      15 миллионная армия бомжей в нулину проигрывает мясным, во умора то!

      2
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      Рейтинг: +13458

      slavutiq70 > Ceнит 1 час назад

      Да откуда у них 15 лямов,,кроме в Питера и не кто особо не болеет за редким исключение,,,,,да и в Питере естественно не за них болеют,,так как очень многие вообще футболом не интересуются,,,

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      Рейтинг: +7969

      alarm > Ceнит 58 минут назад

      что ещё раз доказывает, что основная масса вонючих свиней состоит из школоты, просиживающей во vk, ахаха!

      1
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      Рейтинг: +13458

      slavutiq70 3 часа назад

      В августе пожалуй Тедеско,,

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      Рейтинг: +230

      Отчим_Бората > slavutiq70 3 часа назад

      ... Или Хинкель)))

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