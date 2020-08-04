Левандовски: «Лучший тренер в моей карьере? Это Клопп. За ним точно идет Гвардиола»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски определил лучшего тренера, под руководством которого выступал.

«Лучший тренер в моей карьере? Думаю, это Юрген Клопп. За ним точно идет Пеп Гвардиола.

Есть два Юргена Клоппа. Первый – по-отцовски добр к игрокам. А есть Клопп-тренер. Он может высказать тебе все, что он думает. И не всегда хорошее.

Он умеет мотивировать игроков, умеет индивидуально находить подход.

Юрген – не только прекрасный тренер, но и хороший человек», – сказал нападающий.