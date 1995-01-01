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    Левандовски: «Лучший тренер в моей карьере? Это Клопп. За ним точно идет Гвардиола»

    Форвард «Баварии» Роберт Левандовски определил лучшего тренера, под руководством которого выступал.

    «Лучший тренер в моей карьере? Думаю, это Юрген Клопп. За ним точно идет Пеп Гвардиола.

    Есть два Юргена Клоппа. Первый – по-отцовски добр к игрокам. А есть Клопп-тренер. Он может высказать тебе все, что он думает. И не всегда хорошее.

    Он умеет мотивировать игроков, умеет индивидуально находить подход.

    Юрген – не только прекрасный тренер, но и хороший человек», – сказал нападающий.

    • Левандовски выступал под руководством Клоппа в дортмундской «Боруссии» с 2010 по 2014 год.
    • Под руководством Гвардиолы – с 2014 по 2016-й.

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    Источник: ESPN

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