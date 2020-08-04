Левандовски: «Лучший тренер в моей карьере? Это Клопп. За ним точно идет Гвардиола»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски определил лучшего тренера, под руководством которого выступал.
«Лучший тренер в моей карьере? Думаю, это Юрген Клопп. За ним точно идет Пеп Гвардиола.
Есть два Юргена Клоппа. Первый – по-отцовски добр к игрокам. А есть Клопп-тренер. Он может высказать тебе все, что он думает. И не всегда хорошее.
Он умеет мотивировать игроков, умеет индивидуально находить подход.
Юрген – не только прекрасный тренер, но и хороший человек», – сказал нападающий.
- Левандовски выступал под руководством Клоппа в дортмундской «Боруссии» с 2010 по 2014 год.
- Под руководством Гвардиолы – с 2014 по 2016-й.
Источник: ESPN