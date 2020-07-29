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    Имбула покинул «Сочи». Игрок сыграл за клуб один матч

    «Сочи» не стал продлевать контракт с полузащитником Жанелли Имбулой, сообщил главный тренер клуба Владимир Федотов.

    «Что касается усиления, то нам нужны новые игроки в опорную зону. И так как у нас были арендованы Кокорин и Мостовой, то нам нужен нападающий и инсайд.

    Имбула перешел в «Сочи» в марте этого года. Он сыграл за клуб всего один матч – против «Ростова» в 23-м туре РПЛ, в котором «Сочи» забил десять мячей.

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    Источник: Sport24

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