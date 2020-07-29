Имбула покинул «Сочи». Игрок сыграл за клуб один матч

«Сочи» не стал продлевать контракт с полузащитником Жанелли Имбулой, сообщил главный тренер клуба Владимир Федотов.

«Что касается усиления, то нам нужны новые игроки в опорную зону. И так как у нас были арендованы Кокорин и Мостовой, то нам нужен нападающий и инсайд.

Имбула перешел в «Сочи» в марте этого года. Он сыграл за клуб всего один матч – против «Ростова» в 23-м туре РПЛ, в котором «Сочи» забил десять мячей.