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  • Несколько игроков «Чертаново» могут перейти в «Крылья» вместе с Осинькиным

Несколько игроков «Чертаново» могут перейти в «Крылья» вместе с Осинькиным

26 июля 2020, 17:22
2

Главный тренер «Чертаново» Игорь Осинькин близок к назначению на аналогичный пост в «Крылья Советов».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», вслед за специалистом в самарский клуб может перейти группа ведущих игроков «Чертаново». Речь идет о полузащитниках Даниле Пруцеве и Романе Ежове, нападающем Владиславе Сарвели и защитнике Александре Солдатенкове.

Футболисты покинут москвичей, если им не поступит предложений от клубов РПЛ.

  • «Чертаново» в досрочно завершенном сезоне ФНЛ занял третье место.
  • Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин сообщал, что «Крылья Советов» планируют назначить Дмитрия Парфенова.
  • «Крылья Советов» намерены за один сезон вернуться в РПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ Крылья Советов Чертаново Солдатенков Александр Ежов Роман Сарвели Владислав Пруцев Данил Осинькин Игорь
Комментарии (2)
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Sviro
1595779164
Опустились до уровня Чертаново. Писец. Вечная прописка в ФНЛ.
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Хейтер Аларм
1595781380
Итальянца Сарвели куда только не сватают - от Крылышек до Зенита
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