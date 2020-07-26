Несколько игроков «Чертаново» могут перейти в «Крылья» вместе с Осинькиным

Главный тренер «Чертаново» Игорь Осинькин близок к назначению на аналогичный пост в «Крылья Советов».
Как сообщает «Спорт-Экспресс», вслед за специалистом в самарский клуб может перейти группа ведущих игроков «Чертаново». Речь идет о полузащитниках Даниле Пруцеве и Романе Ежове, нападающем Владиславе Сарвели и защитнике Александре Солдатенкове.
Футболисты покинут москвичей, если им не поступит предложений от клубов РПЛ.
- «Чертаново» в досрочно завершенном сезоне ФНЛ занял третье место.
- Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин сообщал, что «Крылья Советов» планируют назначить Дмитрия Парфенова.
- «Крылья Советов» намерены за один сезон вернуться в РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»