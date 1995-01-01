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    Несколько игроков «Чертаново» могут перейти в «Крылья» вместе с Осинькиным

    Главный тренер «Чертаново» Игорь Осинькин близок к назначению на аналогичный пост в «Крылья Советов».

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», вслед за специалистом в самарский клуб может перейти группа ведущих игроков «Чертаново». Речь идет о полузащитниках Даниле Пруцеве и Романе Ежове, нападающем Владиславе Сарвели и защитнике Александре Солдатенкове.

    Футболисты покинут москвичей, если им не поступит предложений от клубов РПЛ.

    • «Чертаново» в досрочно завершенном сезоне ФНЛ занял третье место.
    • Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин сообщал, что «Крылья Советов» планируют назначить Дмитрия Парфенова.
    • «Крылья Советов» намерены за один сезон вернуться в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1285

      Sviro 7 минут назад

      Опустились до уровня Чертаново. Писец. Вечная прописка в ФНЛ.

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