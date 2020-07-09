Примера. «Эспаньол» после поражения от «Барселоны» впервые за 27 лет вылетел в Сегунду, «Вильярреал» в гостях победил «Хетафе»

После проигрыша в дерби «Эспаньол» утратил шансы на сохранение места в Примере. Барселонцы покидают высший дивизион впервые с 1993 года.

В другой встрече «Вильярреал» справился в гостях с «Хетафе». Команда Хавьера Кальехи на три очка отстает от зоны Лиги чемпионов.

Чемпионат Испании. Примера. 35-й тур

Бетис – Осасуна – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Родригес, 4; 2:0 – Педраса, 25; 3:0 – Аленья, 90+7.

Хетафе – Вильярреал – 1:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Касорла, 66 (с пенальти); 1:1 – Дуро, 80; 1:2 – Касорла, 86 (с пенальти); 1:3 – Пенья, 90+3.

Барселона – Эспаньол – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Суарес, 56.

Удаления: Фати, 50 – Лосано, 53.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры