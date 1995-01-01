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    Примера. «Эспаньол» после поражения от «Барселоны» впервые за 27 лет вылетел в Сегунду, «Вильярреал» в гостях победил «Хетафе»

    После проигрыша в дерби «Эспаньол» утратил шансы на сохранение места в Примере. Барселонцы покидают высший дивизион впервые с 1993 года.

    В другой встрече «Вильярреал» справился в гостях с «Хетафе». Команда Хавьера Кальехи на три очка отстает от зоны Лиги чемпионов.

    Чемпионат Испании. Примера. 35-й тур

    Бетис – Осасуна – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Родригес, 4; 2:0 – Педраса, 25; 3:0 – Аленья, 90+7.

    Хетафе – Вильярреал – 1:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Касорла, 66 (с пенальти); 1:1 – Дуро, 80; 1:2 – Касорла, 86 (с пенальти); 1:3 – Пенья, 90+3.

    Барселона – Эспаньол – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Суарес, 56.

    Удаления: Фати, 50 – Лосано, 53.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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