Бетис - Осасуна

|5 тур
|20 сентября, пятница
|22:00
|Осасуна
|0:0
|Бетис
|32 тур
|5 апреля, воскресенье
|13:00
|Бетис
|3:0
|Осасуна
|11 тур
|2 ноября, воскресенье
|14:00
|Осасуна
|3:2
|Бетис
|38 тур
|18 мая, воскресенье
|20:00
|Осасуна
|2:1
|Бетис
|19 тур
|12 января, воскресенье
|20:00
|Бетис
|1:2
|Осасуна
|27 тур
|9 марта, суббота
|00:30
|Бетис
|2:1
|Осасуна
|8 тур
|21 октября, воскресенье
|21:45
|Осасуна
|0:0
|Бетис
|34 тур
|15 апреля, воскресенье
|18:00
|Бетис
|1:0
|Осасуна
|15 тур
|4 декабря, воскресенье
|21:00
|Осасуна
|2:1
|Бетис
|27 тур
|15 марта, воскресенье
|19:00
|Бетис
|0:0
|Осасуна
|8 тур
|25 октября, суббота
|22:00
|Осасуна
|0:2
|Бетис