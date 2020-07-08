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Бетис - Осасуна

08.07.2020, Среда, 21:30 мск Испания. Примера, 35 тур Бетис - Осасуна
Испания. Примера (2019/2020)
5 тур
20 сентября, пятница 22:00 Осасуна 0:0 Бетис
Испания. Примера (2016/2017)
28 тур
18 марта, суббота 22:45 Бетис 2:0 Осасуна
9 тур
21 октября, пятница 21:45 Осасуна 1:2 Бетис
Испания. Сегунда (2014/2015)
32 тур
5 апреля, воскресенье 13:00 Бетис 3:0 Осасуна
11 тур
2 ноября, воскресенье 14:00 Осасуна 3:2 Бетис
Испания. Примера (2013/2014)
38 тур
18 мая, воскресенье 20:00 Осасуна 2:1 Бетис
19 тур
12 января, воскресенье 20:00 Бетис 1:2 Осасуна
Испания. Примера (2012/2013)
27 тур
9 марта, суббота 00:30 Бетис 2:1 Осасуна
8 тур
21 октября, воскресенье 21:45 Осасуна 0:0 Бетис
Испания. Примера (2011/2012)
34 тур
15 апреля, воскресенье 18:00 Бетис 1:0 Осасуна
15 тур
4 декабря, воскресенье 21:00 Осасуна 2:1 Бетис
Испания. Примера (2008/2009)
27 тур
15 марта, воскресенье 19:00 Бетис 0:0 Осасуна
8 тур
25 октября, суббота 22:00 Осасуна 0:2 Бетис
Испания. Примера (2007/2008)
29 тур
23 марта, воскресенье 19:00 Осасуна 0:1 Бетис
10 тур
31 октября, среда 22:00 Бетис 0:3 Осасуна
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