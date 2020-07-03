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    Семак, Николич, Карпин, Евсеев и Шалимов поборются за звание лучшего тренера РПЛ в июне

    Пресс-служба РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера турнира по итогам июня.

    На награду номинированы пять специалистов.

    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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