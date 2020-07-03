Семак, Николич, Карпин, Евсеев и Шалимов поборются за звание лучшего тренера РПЛ в июне

Любой, кроме Николича.
Пресс-служба РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера турнира по итогам июня.
На награду номинированы пять специалистов.
- Игорь Шалимов, «Ахмат» (7 очков в трех матчах);
- Марко Николич, «Локомотив» (7 очков в трех матчах);
- Сергей Семак, «Зенит» (9 очков в трех матчах);
- Вадим Евсеев, «Уфа» (5 очков в трех матчах);
- Валерий Карпин, «Ростов» (4 очка в двух матчах).
Кто из наставников был лучшим в июне?⠀Отдайте свой голос за лучшего тренера месяца в #ТинькоффРПЛ в нашей группе ВКонтакте https://t.co/FPsAoHNQTL ✔#ТренерМесяцаРПЛ pic.twitter.com/T258hy9tEh— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 3, 2020