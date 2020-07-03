Семак, Николич, Карпин, Евсеев и Шалимов поборются за звание лучшего тренера РПЛ в июне

Пресс-служба РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера турнира по итогам июня.

На награду номинированы пять специалистов.

Кто из наставников был лучшим в июне?⠀Отдайте свой голос за лучшего тренера месяца в #ТинькоффРПЛ в нашей группе ВКонтакте https://t.co/FPsAoHNQTL ✔#ТренерМесяцаРПЛ pic.twitter.com/T258hy9tEh