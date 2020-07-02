Президент «Арсенала» Аджоев – об увольнении Черевченко: «В спорте нельзя жить вчерашним днeм»

Черевченко - стал крепким тренером...но по какой то причине перестал "ловить мышей" в Арсенале...может просто "засиделся"...может беда какая...но желаю ему "вернуться в игру"
Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал уход Игоря Черевченко с поста главного тренера команды.
«После матча с «Ахматом» Игорь Черевченко обратился к руководству клуба с просьбой об отставке. Эта просьба была удовлетворена. Поражение во вчерашнем матче стало для нас пятым подряд в чемпионате, поэтому основания для такого решения есть.
Не будем забывать, что именно с Игорем Черевченко в качестве главного тренера мы добились лучшего на данный момент результата в истории «Арсенала», заняв шестое место в чемпионате и завоевав путевку в Лигу Европы. Однако в спорте нельзя жить вчерашним днeм, эти результаты уже история.
На сегодняшний день ситуация другая. Именно поэтому и было принято соответствующее решение. К матчу с «Динамо» команду будут готовить главный тренер «Химика-Арсенал» Сергей Подпалый и главный тренер молодeжной команды «Арсенала» Николай Ковардаев, а Игоря Черевченко мы благодарим за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», – сказал Аджоев.
- «Арсенал» после возобновления сезона опустился на десятое место в турнирной таблице РПЛ.
- По информации «Чемпионата», команду может возглавить Юрий Семин.