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    Президент «Арсенала» Аджоев – об увольнении Черевченко: «В спорте нельзя жить вчерашним днeм»

    Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал уход Игоря Черевченко с поста главного тренера команды.

    «После матча с «Ахматом» Игорь Черевченко обратился к руководству клуба с просьбой об отставке. Эта просьба была удовлетворена. Поражение во вчерашнем матче стало для нас пятым подряд в чемпионате, поэтому основания для такого решения есть.

    Не будем забывать, что именно с Игорем Черевченко в качестве главного тренера мы добились лучшего на данный момент результата в истории «Арсенала», заняв шестое место в чемпионате и завоевав путевку в Лигу Европы. Однако в спорте нельзя жить вчерашним днeм, эти результаты уже история.

    На сегодняшний день ситуация другая. Именно поэтому и было принято соответствующее решение. К матчу с «Динамо» команду будут готовить главный тренер «Химика-Арсенал» Сергей Подпалый и главный тренер молодeжной команды «Арсенала» Николай Ковардаев, а Игоря Черевченко мы благодарим за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», – сказал Аджоев.

    • «Арсенал» после возобновления сезона опустился на десятое место в турнирной таблице РПЛ.
    • По информации «Чемпионата», команду может возглавить Юрий Семин.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 11:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +639

      моэм 1 час назад

      Черевченко - стал крепким тренером...но по какой то причине перестал "ловить мышей" в Арсенале...может просто "засиделся"...может беда какая...но желаю ему "вернуться в игру"

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