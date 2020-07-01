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  • «Арсенал» Т обсудил с Семиным назначение на пост главного тренера

«Арсенал» Т обсудил с Семиным назначение на пост главного тренера

1 июля 2020, 19:55
14

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев провел переговоры с бывшим главным тренером «Локомотива» Юрием Семиным на предмет возможного прихода специалиста в тульский клуб. Диалог состоялся в июне, пишет «Чемпионат».

В Туле не исключают, что Семин летом возглавит команду. В «Арсенале» пост генерального директора занимает Дмитрий Балашов, который ранее работал при Семине начальником команды.

  • Контракт нынешнего главного тренера Игоря Черевченко истекает по окончании сезона.
  • «Арсенал» потерпел пять поражений подряд.
  • Туляки в таблице идут девятыми.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Арсенал Семин Юрий
Комментарии (14)
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vladik12
1593622684
Устраивают из клуба дом престарелых.
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TERMIK2142
1593622854
Через годик другой Арсенал чемпион будет. Вот руководство Локо тогда точно в отдельном вагончике, в черных пакетиках, делить червей поедет.
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Мага 13
1593623412
вот это уже интересно, Юрий Палыч ещё повоюет!
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_Marqella_
1593624008
Плохая идея...
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пряник929
1593626066
Жаль что сейчас из за этих кульбитов команда теряет очки...
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paracetamol
1593626493
Черевченко явно выдохся, пора менять!
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Boeung777
1593627803
Интересная новость
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+50/-50
1593630410
А может не мучить старика. Пожалейте возраст человека. Неужели некому в этой огромной Стране тренировать тульчан. Докатились. В 76 лет иди и переживай на бровке.
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zigbert
1593689004
Почему бы и нет. Все зависит от руководства Арсенала и самого Семина.
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