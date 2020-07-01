«Арсенал» Т обсудил с Семиным назначение на пост главного тренера

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев провел переговоры с бывшим главным тренером «Локомотива» Юрием Семиным на предмет возможного прихода специалиста в тульский клуб. Диалог состоялся в июне, пишет «Чемпионат».
В Туле не исключают, что Семин летом возглавит команду. В «Арсенале» пост генерального директора занимает Дмитрий Балашов, который ранее работал при Семине начальником команды.
- Контракт нынешнего главного тренера Игоря Черевченко истекает по окончании сезона.
- «Арсенал» потерпел пять поражений подряд.
- Туляки в таблице идут девятыми.
Источник: «Чемпионат»