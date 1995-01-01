Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    2 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    3 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?

    «Арсенал» Т обсудил с Семиным назначение на пост главного тренера

    Президент «Арсенала» Гурам Аджоев провел переговоры с бывшим главным тренером «Локомотива» Юрием Семиным на предмет возможного прихода специалиста в тульский клуб. Диалог состоялся в июне, пишет «Чемпионат».

    В Туле не исключают, что Семин летом возглавит команду. В «Арсенале» пост генерального директора занимает Дмитрий Балашов, который ранее работал при Семине начальником команды.

    • Контракт нынешнего главного тренера Игоря Черевченко истекает по окончании сезона.
    • «Арсенал» потерпел пять поражений подряд.
    • Туляки в таблице идут девятыми.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:55
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2720

      +50/-50 36 минут назад

      А может не мучить старика. Пожалейте возраст человека. Неужели некому в этой огромной Стране тренировать тульчан.
      Докатились. В 76 лет иди и переживай на бровке.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20706

      пьяныйхоровод 53 минуты назад

      Если у Шпалыча есть желание ещё потренировать - неплохой вариант . Заодно докажет некоторым гражданам как они были неправы . А Туле от этого думаю сплошная выгода .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15465

      bset 1 час назад

      Ну что, туляки, пора врываться в еврокубки)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1542

      Boeung777 1 час назад

      Интересная новость

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6079

      paracetamol 1 час назад

      Черевченко явно выдохся, пора менять!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2569

      пряник929 1 час назад

      Жаль что сейчас из за этих кульбитов команда теряет очки...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +893

      ziborock 2 часа назад

      Лично я только ЗА!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +682

      _Marqella_ 2 часа назад

      Плохая идея...

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1783

      afw13 2 часа назад

      вот это уже интересно, Юрий Палыч ещё повоюет!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +200

      TERMIK2142 2 часа назад

      Через годик другой Арсенал чемпион будет. Вот руководство Локо тогда точно в отдельном вагончике, в черных пакетиках, делить червей поедет.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77501
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru