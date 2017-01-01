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    АПЛ. «Арсенал» разгромил «Норвич», «Эвертон» Анчелотти победил «Лестер»

    «Арсенал» крупно обыграл последнюю команду АПЛ. Один из голов Пьера-Эмерика Обамеянга в этом матче стал для него 50-м в лиге. Для достижения отметки ему понадобилось 79 матчей, это рекорд для футболистов лондонцев.

    В другой встрече «Эвертон» под руководством некогда победителя Лиги чемпионов обыграл «Лестер». «Ньюкасл» разгромил «Борнмут».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 32-й тур

    Арсенал – Норвич – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Обамеянг, 33; 2:0 – Джака, 37; 3:0 – Обамеянг, 67; 4:0 – Соареш, 81.

    Борнмут – Ньюкасл – 1:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Гэйл, 9; 0:2 – Ш. Лонгстафф, 30; 0:3 – Альмирон, 57; 0:4 – Лазаро, 77; 1:4 – Гослинг, 90+4.

    Эвертон – Лестер – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Ришарлисон, 10; 2:0 – Сигурдссон, 16 (с пенальти); 2:1 – Ихеначо, 51.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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