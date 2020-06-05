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    Команда с Мирзовым и Рассказовым победила на тренировке «Спартака» в турнире по футболу пять на пять

    «Спартак» пятничную тренировку посвятил футболу пять на пять. Победу одержала команда в составе Романа Зобнина, Александра Максименко, Георгия Джикии, Айртона, Резиуана Мирзова и Николая Рассказова. Фото доступно ниже.

    Сегодня, 5 июня, футболисты «Спартака» увидели перфоманс болельщиков, прибывших в Тарасовку.

    Источник: твиттер «Спартака»

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    05.06.2020 23:19
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3305

      Борат 6 минут назад

      Но после матча в бане победу одержали оппоненты ! Гыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      Puddle 33 минуты назад

      Спортаг только сами себя могут победить! Стыд и срам!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4653

      alp 43 минуты назад

      походу, спаму щяс 6-ю звезду дадут....

      1
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