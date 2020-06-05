Команда с Мирзовым и Рассказовым победила на тренировке «Спартака» в турнире по футболу пять на пять

Но после матча в бане победу одержали оппоненты ! Гыгы
«Спартак» пятничную тренировку посвятил футболу пять на пять. Победу одержала команда в составе Романа Зобнина, Александра Максименко, Георгия Джикии, Айртона, Резиуана Мирзова и Николая Рассказова. Фото доступно ниже.
Сегодня, 5 июня, футболисты «Спартака» увидели перфоманс болельщиков, прибывших в Тарасовку.
- Москвичи в РПЛ идут восьмыми.
- Главный тренер Доменико Тедеско вернулся к тренировкам.
- В ближайшем туре «Спартак» встретится с «Арсеналом».