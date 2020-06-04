Тедеско провел первую тренировку «Спартака» после двухнедельного карантина

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско и его штаб вернулись к полноценной работе.

Немецкий специалист и его помощники 20 мая вернулись в Москву и с тех пор находились на карантине. В среду режим самоизоляции для них истек.

«Доменико провел вечернюю тренировку на поле, в которой наравне со всеми приняли участие и европейские легионеры «Спартака»: Алекс Крал, Самуэль Жиго, Гус Тиль и Джордан Ларссон», – говорится в публикации клуба в инстаграме, которая сопровождается фотоотчетом с занятия.

«Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Столичная команда 21 июня проведет первый матч после вынужденной паузы. Соперник – тульский «Арсенал».