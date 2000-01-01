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    Тедеско провел первую тренировку «Спартака» после двухнедельного карантина

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско и его штаб вернулись к полноценной работе.

    Немецкий специалист и его помощники 20 мая вернулись в Москву и с тех пор находились на карантине. В среду режим самоизоляции для них истек.

    «Доменико провел вечернюю тренировку на поле, в которой наравне со всеми приняли участие и европейские легионеры «Спартака»: Алекс Крал, Самуэль Жиго, Гус Тиль и Джордан Ларссон», – говорится в публикации клуба в инстаграме, которая сопровождается фотоотчетом с занятия.

    • «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
    • Столичная команда 21 июня проведет первый матч после вынужденной паузы. Соперник – тульский «Арсенал».

    text

    Публикация от text (@fcsm_official) 4 Июн 2020 в 10:56 PDT

    Источник: Инстаграм «Спартака»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +8027

      derrik2000 13 минут назад

      А Понсе где?
      Ещё отдыхает?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4599

      JTherry > derrik2000 6 минут назад

      Понсе никуда не улетал и готовился вместе с российскими игроками еще с конца мая

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3277

      Борат > derrik2000 5 минут назад

      Он баню топит по-глушаковски !
      Гыгы

      0
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