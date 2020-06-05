«Идеальная пятница». «Спартак» показал перфоманс фанатов в Тарасовке

Болельщики «Спартака» устроили перфоманс возле базы команды в Тарасовке. Видео выложила пресс-служба москвичей.
«Сегодняшнее занятие на поле красно-белые посвятили футболу пять на пять. Сразу после окончания тренировки красно-белых ждал перфоманс от фанатов. Идеальная пятница в Тарасовке», – написал «Спартак».
- Москвичи в РПЛ идут восьмыми.
- Главный тренер Доменико Тедеско вернулся к тренировкам.
- В ближайшем туре «Спартак» встретится с «Арсеналом».
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Источник: твиттер «Спартака»