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    «Идеальная пятница». «Спартак» показал перфоманс фанатов в Тарасовке

    Болельщики «Спартака» устроили перфоманс возле базы команды в Тарасовке. Видео выложила пресс-служба москвичей.

    «Сегодняшнее занятие на поле красно-белые посвятили футболу пять на пять. Сразу после окончания тренировки красно-белых ждал перфоманс от фанатов. Идеальная пятница в Тарасовке», – написал «Спартак».

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2638

      alarm 38 минут назад

      фу, позор какой все эти фанаты спартака. припудренные, с маникюром, в розовых перьях и с файером в ж. и ведь пронесли как-то! стыд-то какой!

      -1
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      Рейтинг: +1946

      "supermax" > alarm 27 минут назад

      алярма, дорогая, ты что-то попутала)) файера в попах - питерский прием

      1
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