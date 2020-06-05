«Идеальная пятница». «Спартак» показал перфоманс фанатов в Тарасовке

фу, позор какой все эти фанаты спартака. припудренные, с маникюром, в розовых перьях и с файером в ж. и ведь пронесли как-то! стыд-то какой!
Болельщики «Спартака» устроили перфоманс возле базы команды в Тарасовке. Видео выложила пресс-служба москвичей.
«Сегодняшнее занятие на поле красно-белые посвятили футболу пять на пять. Сразу после окончания тренировки красно-белых ждал перфоманс от фанатов. Идеальная пятница в Тарасовке», – написал «Спартак».
- Москвичи в РПЛ идут восьмыми.
- Главный тренер Доменико Тедеско вернулся к тренировкам.
- В ближайшем туре «Спартак» встретится с «Арсеналом».
Пятничная тренировка: разминка, двусторонка, приезд фанатовСегодняшнее занятие на поле красно-белые посвятили футболу 5х5. Сразу после окончания тренировки красно-белых ждал перфоманс от @SupportersNewsИдеальная пятница в Тарасовке #КрасноБелыеСборы pic.twitter.com/QsNHh2ng3E— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) June 5, 2020