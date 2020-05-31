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    Санчо получил желтую карточку за футболку со словами о Джордже Флойде

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо отреагировал на смерть Джорджа Флойда.

    Игрок после первого гола в ворота «Падерборна» (6:1) показал футболку, на которой было написано: «Justice for George Floyd» («Правосудие для Джорджа Флойда»). За показ майки англичанин получил желтую карточку.

    Санчо в этой встрече оформил хет-трик.

    • Афроамериканец Флойд погиб 25 мая в США после того, как полицейский повалил его на асфальт лицом вниз, сел сверху и зажал шею ногой.
    • В Миннеаполисе и ряде других городов прошли акции протеста против действий полицейских.

    Тюрам встал на колено после гола «Униону» – в память об убитом Джордже Флойде

    Источник: «Бомбардир»

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    31.05.2020 21:33
    Комментарии5
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      Рейтинг: +183

      Puddle 1 час назад

      У хрюков под основной футболкой картинки разных рыл. Например: Ниф-Ниф, Наф-Наф и Де Зеуф!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1141

      AHTUNGBOL 3 часа назад

      Вот вам и толерантная Европа, сейчас вони поднимется там, надо срочно правила менять, если на майке написано про свободу ***** или геев, то жёлтую карточку давать нельзя...

      0
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      Рейтинг: +1141

      AHTUNGBOL > AHTUNGBOL 3 часа назад

      Ну хорошо, тогда ****...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +4830

      Viper for CSKA 3 часа назад

      Ну, вопросов нет. Это нарушение правил вне зависимости от контента.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3601

      BarStep 3 часа назад

      Вообще-то желтую ему дали за нарушение футбольных правил... И он знал на что шел..

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