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  • Санчо получил желтую карточку за футболку со словами о Джордже Флойде

Санчо получил желтую карточку за футболку со словами о Джордже Флойде

31 мая 2020, 21:33
5

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо отреагировал на смерть Джорджа Флойда.

Игрок после первого гола в ворота «Падерборна» (6:1) показал футболку, на которой было написано: «Justice for George Floyd» («Правосудие для Джорджа Флойда»). За показ майки англичанин получил желтую карточку.

Санчо в этой встрече оформил хет-трик.

  • Афроамериканец Флойд погиб 25 мая в США после того, как полицейский повалил его на асфальт лицом вниз, сел сверху и зажал шею ногой.
  • В Миннеаполисе и ряде других городов прошли акции протеста против действий полицейских.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Боруссия Д Санчо Джейдон
Комментарии (5)
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BarStep
1590954304
Вообще-то желтую ему дали за нарушение футбольных правил... И он знал на что шел..
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Viper for CSKA
1590954947
Ну, вопросов нет. Это нарушение правил вне зависимости от контента.
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AHTUNGBOL
1590955733
Вот вам и толерантная Европа, сейчас вони поднимется там, надо срочно правила менять, если на майке написано про свободу ***** или геев, то жёлтую карточку давать нельзя...
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zigbert
1591021137
Что поделаешь если это правило прописано.
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