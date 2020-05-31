Санчо получил желтую карточку за футболку со словами о Джордже Флойде

У хрюков под основной футболкой картинки разных рыл. Например: Ниф-Ниф, Наф-Наф и Де Зеуф!!!!
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо отреагировал на смерть Джорджа Флойда.
Игрок после первого гола в ворота «Падерборна» (6:1) показал футболку, на которой было написано: «Justice for George Floyd» («Правосудие для Джорджа Флойда»). За показ майки англичанин получил желтую карточку.
Санчо в этой встрече оформил хет-трик.
- Афроамериканец Флойд погиб 25 мая в США после того, как полицейский повалил его на асфальт лицом вниз, сел сверху и зажал шею ногой.
- В Миннеаполисе и ряде других городов прошли акции протеста против действий полицейских.
Тюрам встал на колено после гола «Униону» – в память об убитом Джордже Флойде
Justice for George Floyd! @Sanchooo10 #BlackLivesMatter pic.twitter.com/HDp9LTOoMO— BVB Buzz (@BVBBuzz) May 31, 2020