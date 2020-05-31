Санчо получил желтую карточку за футболку со словами о Джордже Флойде

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо отреагировал на смерть Джорджа Флойда.

Игрок после первого гола в ворота «Падерборна» (6:1) показал футболку, на которой было написано: «Justice for George Floyd» («Правосудие для Джорджа Флойда»). За показ майки англичанин получил желтую карточку.

Санчо в этой встрече оформил хет-трик.

Афроамериканец Флойд погиб 25 мая в США после того, как полицейский повалил его на асфальт лицом вниз, сел сверху и зажал шею ногой.

В Миннеаполисе и ряде других городов прошли акции протеста против действий полицейских.

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