Тюрам встал на колено после гола «Униону» – в память об убитом Джордже Флойде

Походу черные хотят не равных прав,а преимуществ...Хер им в зубы!!!
Нападающий «Боруссии» М Маркус Тюрам отреагировал на смерть Джорджа Флойда.
Форвард встал на одно колено после гола «Униону» (4:1) в матче 29-го тура Бундеслиги.
- Афроамериканец Флойд погиб 25 мая в США после того, как полицейский повалил его на асфальт лицом вниз, сел сверху и зажал шею ногой.
- В Миннеаполисе и ряде других городов прошли акции протеста против действий полицейских.
No explanation needed. pic.twitter.com/5JO1CCJexU— Gladbach (@borussia_en) May 31, 2020