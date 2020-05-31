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    Тюрам встал на колено после гола «Униону» – в память об убитом Джордже Флойде

    Нападающий «Боруссии» М Маркус Тюрам отреагировал на смерть Джорджа Флойда.

    Форвард встал на одно колено после гола «Униону» (4:1) в матче 29-го тура Бундеслиги.

    • Афроамериканец Флойд погиб 25 мая в США после того, как полицейский повалил его на асфальт лицом вниз, сел сверху и зажал шею ногой.
    • В Миннеаполисе и ряде других городов прошли акции протеста против действий полицейских.

    Источник: Твиттер «Боруссии» М

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    31.05.2020 18:33
    Комментарии19
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      Рейтинг: +2420

      mutabor0992 44 минуты назад

      Походу черные хотят не равных прав,а преимуществ...Хер им в зубы!!!

      0
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      Рейтинг: +2420

      mutabor0992 49 минут назад

      Ау геи и любители баклажаноFF вы где???

      0
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      Рейтинг: +576

      Олег1204 49 минут назад

      Я за полицейского, хватит из **** богов делать, нечего нарушать закон, тогда не будут задержания, долой левый беспредел.

      0
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      Рейтинг: +2420

      mutabor0992 50 минут назад

      nigger must die!!!

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      Рейтинг: +2420

      mutabor0992 1 час назад

      А почему не слышно слов в защиту белых а?Всегда только цветные ноют,ну и еще геи.Сколько тут геев?Ставьте минусы.Сейчас посчитаем.

      1
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      Рейтинг: +2420

      mutabor0992 1 час назад

      Может мне кто нибудь объяснит,почему тут так много сочувствущих цветным???

      1
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      Рейтинг: +4830

      Viper for CSKA 3 часа назад

      Санчо и Маккени тоже поддержали. Красавцы!

      1
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      Рейтинг: +2420

      mutabor0992 > Viper for CSKA 3 часа назад

      Когда гуталины будут их грабить...Вот тогда и похохочем.Кого они поддерживают?

      1
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      Рейтинг: +4830

      Viper for CSKA > mutabor0992 3 часа назад

      Жертву полицейского произвола и его близких. Ещё вопросы?

      1
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      Рейтинг: +2420

      mutabor0992 > Viper for CSKA 1 час назад

      Да вопросов уйма...Просто ты не поймешь.

      0
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      Рейтинг: +576

      Олег1204 > Viper for CSKA 50 минут назад

      Это вор рецедевист, какой нафиг произвол, сейчас левый фашизм показал себя во всей красе, не позорь ЦСКА

      1
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      Рейтинг: +2420

      mutabor0992 > Олег1204 47 минут назад

      Да походу он сам чернявый...

      0
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      Рейтинг: +2420

      mutabor0992 4 часа назад

      Баклажан че нас провоцирует???Походу зря ККК приостановили деятельность.

      0
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      Рейтинг: +1136

      acor94 6 часов назад

      Не одобряю такое действие чёрного парня!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +671

      кто там > acor94 5 часов назад

      Ну вы же одобрили Малкома и на колени скоро перед ним встанете гыгыгы. Расист хтьфу.

      -1
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      Рейтинг: +806

      С-Пб on-line > кто там 3 часа назад

      Чипсы целуй, х у и л о

      2
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    • ...
      Рейтинг: +671

      кто там 6 часов назад

      Мде. Весело там у них.
      Погибший - не раз сроки мотал.
      Коп - любитель пострелять и к тому же уже убивал до этого.

      Но в любом случае - расиста брать работать правоохранителем тем более с такой то поехавшей кукухой как то странно.

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      ...
      Рейтинг: +2420

      mutabor0992 > кто там 4 часа назад

      Да ну наХ...Копу Пурпурное сердце вручить.И я это без шуток.

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