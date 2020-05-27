Главные новости дня. В «Рубине» коронавирусом заболел еще один игрок, в Госдуме попросили отложить возобновление РПЛ

Кадыров: «Я что, не человек и не имею права заболеть? Я абсолютно здоровый человек».

Представитель «Уфы» подтвердил факт переговоров с иностранными инвесторами.

Депутат Госдумы попросила отложить возобновление РПЛ.

РФС ведет переговоры с правительством о возвращении зрителей на трибуны.

РПЛ могут переименовать в Высшую лигу или Лигу России.

Дэвис в матче против «Боруссии» развил скорость до 35,3 км/ч.

RMC: Кубок Африки-2021 будет перенесен из-за коронавируса.

Защитник «Рубина» Поярков сдал положительный тест на коронавирус.