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    Защитник «Рубина» Поярков сдал положительный тест на коронавирус

    Футболисты, тренерский штаб и сотрудники «Рубина» прошли проверку на коронавирус.

    Положительный результат оказался только у защитника клуба Николая Пояркова.

    Тест был отправлен на дополнительное обследование в лабораторию города Новосибирск, где 21 мая положительный результат подтвердился.

    «Рубин» отмечает, что с другими игроками и персоналом команды 20-летний игрок не контактировал. Футболист находится на самоизоляции в казанской квартире.

    • Ранее положительный тест во Владикавказе сдал игрок «Рубина» Константин Плиев, который продолжает оставаться дома в Северной Осетии.
    • Все футболисты с отрицательными результатами тестов могут приступать к тренировкам небольшими группами.

    Источник: Официальный сайт «Рубина»

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    27.05.2020 11:22
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1264

      Cleaner 16 часов назад

      - Тест сдан!
      - Тест принят!..)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +454

      АКМ-74У 19 часов назад

      А я вчера сдал пивные бутылки. Каждый сдает то, что имеет.

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