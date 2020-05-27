Защитник «Рубина» Поярков сдал положительный тест на коронавирус

Футболисты, тренерский штаб и сотрудники «Рубина» прошли проверку на коронавирус.
Положительный результат оказался только у защитника клуба Николая Пояркова.
Тест был отправлен на дополнительное обследование в лабораторию города Новосибирск, где 21 мая положительный результат подтвердился.
«Рубин» отмечает, что с другими игроками и персоналом команды 20-летний игрок не контактировал. Футболист находится на самоизоляции в казанской квартире.
- Ранее положительный тест во Владикавказе сдал игрок «Рубина» Константин Плиев, который продолжает оставаться дома в Северной Осетии.
- Все футболисты с отрицательными результатами тестов могут приступать к тренировкам небольшими группами.
Источник: Официальный сайт «Рубина»