Защитник «Рубина» Поярков сдал положительный тест на коронавирус

Футболисты, тренерский штаб и сотрудники «Рубина» прошли проверку на коронавирус.

Положительный результат оказался только у защитника клуба Николая Пояркова.

Тест был отправлен на дополнительное обследование в лабораторию города Новосибирск, где 21 мая положительный результат подтвердился.

«Рубин» отмечает, что с другими игроками и персоналом команды 20-летний игрок не контактировал. Футболист находится на самоизоляции в казанской квартире.