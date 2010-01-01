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    Ди Марцио: «Интер» отклонит 50-миллионное предложение «ПСЖ» по Икарди

    «Интер» не продаст «ПСЖ» нападающего Мауро Икарди за 50 миллионов евро плюс бонусы в размере 10 миллионов.

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, данное предложение будет отклонено, поскольку миланцы рассчитывают заработать больше на этом трансфере.

    Изначально в арендном договоре между клубами была прописана опция выкупа 27-летнего форварда за 70 миллионов евро, но «Интер» в условиях кризиса готов сделать небольшую скидку.

    Икарди в текущем сезоне забил 20 голов и сделал четыре ассиста в 31 матче в составе «ПСЖ».

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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