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    «Рубин» купил чартер из Германии за 3 миллиона рублей и вернул часть легионеров в Россию

    «Рубин» ночью вернул легоинеров клуба в Казань.

    Для этого казанский клуб купил чартер из Франкфурта за 3 миллиона рублей.

    Дарко Йевтич находился в Швейцарии, Оливер Абильгор – в Дании, Карл Старфельт – в Швеции, Пабло Сантос – в Португалии, Силвие Бегич и Филип Уремович – в Хорватии. Вместе с командой в Казань также прилетел Стюарт Лик – английский физиотерапевт, который пополнил штаб Леонида Слуцкого на зимних сборах и уже работал с российским тренером в «Халл Сити».

    Теперь казанцы ждут грузинских футболистов Давиташвили и Кварацхелию, которые вернутся в Казань на машине, так как авиасообщение в Грузии закрыто.

    РПЛ и РФС направили письма в специальные службы, чтобы футболистов не задерживали на границе.

    Для легионеров клубов РПЛ могут сократить карантин

    Источник: Бизнес Online

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