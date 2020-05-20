«Рубин» купил чартер из Германии за 3 миллиона рублей и вернул часть легионеров в Россию

«Рубин» ночью вернул легоинеров клуба в Казань.

Для этого казанский клуб купил чартер из Франкфурта за 3 миллиона рублей.

Дарко Йевтич находился в Швейцарии, Оливер Абильгор – в Дании, Карл Старфельт – в Швеции, Пабло Сантос – в Португалии, Силвие Бегич и Филип Уремович – в Хорватии. Вместе с командой в Казань также прилетел Стюарт Лик – английский физиотерапевт, который пополнил штаб Леонида Слуцкого на зимних сборах и уже работал с российским тренером в «Халл Сити».

Теперь казанцы ждут грузинских футболистов Давиташвили и Кварацхелию, которые вернутся в Казань на машине, так как авиасообщение в Грузии закрыто.

РПЛ и РФС направили письма в специальные службы, чтобы футболистов не задерживали на границе.

Для легионеров клубов РПЛ могут сократить карантин