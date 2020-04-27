Радимов: «Если «Локо» и правда решил расстаться с Семиным, то можно это сделать по-человечески»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал ситуацию вокруг возможного ухода из «Локомотива» тренера Юрия Семина.

«На горячую тему. Уверен – если «Локо» и правда решил расстаться с Семиным, то можно это сделать по-человечески! И еще. При выборе нового специалиста мнение самого Юрия Палыча должно быть одним из ключевых», – написал Радимов в твиттере.