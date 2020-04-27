Радимов: «Если «Локо» и правда решил расстаться с Семиным, то можно это сделать по-человечески»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал ситуацию вокруг возможного ухода из «Локомотива» тренера Юрия Семина.
«На горячую тему. Уверен – если «Локо» и правда решил расстаться с Семиным, то можно это сделать по-человечески! И еще. При выборе нового специалиста мнение самого Юрия Палыча должно быть одним из ключевых», – написал Радимов в твиттере.
- Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отказался комментировать информацию о возможном приходе в московский клуб тренера «Партизана» Марко Николича.
- Сообщалось, что сербский специалист уже подписал соглашение с «Локомотивом» на два года.
Источник: твиттер Владислава Радимова