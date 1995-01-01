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    Радимов: «Если «Локо» и правда решил расстаться с Семиным, то можно это сделать по-человечески»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал ситуацию вокруг возможного ухода из «Локомотива» тренера Юрия Семина.

    «На горячую тему. Уверен – если «Локо» и правда решил расстаться с Семиным, то можно это сделать по-человечески! И еще. При выборе нового специалиста мнение самого Юрия Палыча должно быть одним из ключевых», – написал Радимов в твиттере.

    • Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отказался комментировать информацию о возможном приходе в московский клуб тренера «Партизана» Марко Николича.
    • Сообщалось, что сербский специалист уже подписал соглашение с «Локомотивом» на два года.

    Источник: твиттер Владислава Радимова

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    Сегодня, 19:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +631

      Юрэс 11 минут назад

      Из-за КОРОНАВИРУСА ????!!!??????
      НУУУУУ это же по человечески .ХА

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