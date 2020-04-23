«Барселона» не готова проводить матчи каждые 72 часа после возобновлении сезона

«Барселона» не хочет следовать плану Ла Лиги и играть каждые 72 часа после завершения паузы в сезоне.
Физиотерапевты каталонского клуба изучили уровень нагрузок на футболистов при таком календаре и пришли к выводу, что это приведет к очень высокой травматичности.
Руководство лиги планирует проводить матчи каждые три дня, чтобы закончить турнир в кратчайшие сроки.
- Чемпионат Испании был прерван в середине марта из-за пандемии коронавируса.
- В первенстве осталось провести 11 туров.
- Сейчас с двухочковым преимуществом лидирует «Барселона».
Источник: AS