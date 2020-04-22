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    «Барселона» не готова проводить матчи каждые 72 часа после возобновлении сезона

    «Барселона» не хочет следовать плану Ла Лиги и играть каждые 72 часа после завершения паузы в сезоне.

    Физиотерапевты каталонского клуба изучили уровень нагрузок на футболистов при таком календаре и пришли к выводу, что это приведет к очень высокой травматичности.

    Руководство лиги планирует проводить матчи каждые три дня, чтобы закончить турнир в кратчайшие сроки.

    • Чемпионат Испании был прерван в середине марта из-за пандемии коронавируса.
    • В первенстве осталось провести 11 туров.
    • Сейчас с двухочковым преимуществом лидирует «Барселона».

    Источник: AS

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    Сегодня, 10:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1327

      Genz 38 минут назад

      Пусть играют двумя составами

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