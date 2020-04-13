Инсинье прекратил сотрудничество с Райолой

Форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье расторг соглашение с агентом Мино Райолой.

По информации Football Italia, сотрудничество прекращено по инициативе футболиста.

Дело в том, что 28-летний итальянец хочет остаться в неаполитанском клубе до конца своей карьеры, поэтому не нуждается в услугах агента.