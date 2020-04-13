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    Инсинье прекратил сотрудничество с Райолой

    Форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье расторг соглашение с агентом Мино Райолой.

    По информации Football Italia, сотрудничество прекращено по инициативе футболиста.

    Дело в том, что 28-летний итальянец хочет остаться в неаполитанском клубе до конца своей карьеры, поэтому не нуждается в услугах агента.

    • Инсинье – воспитанник «Наполи».
    • За основную команду нападающий дебютировал в январе 2010 года.
    • В его активе 334 матча, 86 голов и 72 ассиста.
    • Контракт между сторонами рассчитан до 2022 года.

    Источник: Football Italia

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    13.04.2020 21:57
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