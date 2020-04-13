Инсинье прекратил сотрудничество с Райолой

Форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье расторг соглашение с агентом Мино Райолой.
По информации Football Italia, сотрудничество прекращено по инициативе футболиста.
Дело в том, что 28-летний итальянец хочет остаться в неаполитанском клубе до конца своей карьеры, поэтому не нуждается в услугах агента.
- Инсинье – воспитанник «Наполи».
- За основную команду нападающий дебютировал в январе 2010 года.
- В его активе 334 матча, 86 голов и 72 ассиста.
- Контракт между сторонами рассчитан до 2022 года.
Источник: Football Italia