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Кокорин опередил Промеса по количеству голов в РПЛ

11 марта 2020, 20:58
7

В эти минуты проходит матч 18-го тура РПЛ между «Сочи» и «Оренбургом». Дублем отметился нападающий хозяев Александр Кокорин. Теперь у него 61 гол в чемпионате России.

Кокорин, таким образом, опередил по числу голов в РПЛ бывшего игрока «Спартака» Квинси Промеса, ныне выступающего за «Аякс». У него 59 мячей.

  • На Кокорина зимой претендовали и другие клубы РПЛ.
  • В случае победы над «Оренбургом» «Сочи» покинет зону прямого вылета.
  • Кокорин с октября 2018 года по сентябрь 2019 года был за решеткой.

Источник: твиттер Гоши Чернова
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Сочи Оренбург Аякс Кокорин Александр Промес Квинси
Комментарии (7)
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dim29
1583952401
насмешили,сколько матчей один провёл и сколько другой.
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JTherry
1583955306
для дурацкого хайпа разместили эту инфу? ну и хавайте ее сами... сравнение не в пользу Коки: лучше сравните количество сезонов и их результативность в тех сезонах у Промеса и Коки, и сразу все встанет на свои места...
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Hektor 84
1583961009
Несуразная публикация. Писал бомжерылый автор. Только он кокошу принизил. Как играл Промес и как кокошка? Та и Промес 4 сезона отыграл, а кокошка сколько? И то не играл, а дурью маялся. То как шалава бегал туда сюда, динамо- анжи- динамо. То чинушу с водителем избивал. И еще, Промес своё чемпионство заслужил и играл от звонка до звонка. А кокошка не играл и медальку получил. И в этом сезоне хотел на дурака получить. Промес уже в Севилье поиграл, а теперь в аяксе. А кокошка нары и Сочи.
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Владислав Vlad
1583998773
Нападающий опередил полузащитнака по забитым голам. Вот это новость.)))
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Makaweli
1584026077
Новость из разряда, хоть какая-то новость, и вообще я столько нелепых статистика только тут видел!
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