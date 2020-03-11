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    Кокорин опередил Промеса по количеству голов в РПЛ

    В эти минуты проходит матч 18-го тура РПЛ между «Сочи» и «Оренбургом». Дублем отметился нападающий хозяев Александр Кокорин. Теперь у него 61 гол в чемпионате России.

    Кокорин, таким образом, опередил по числу голов в РПЛ бывшего игрока «Спартака» Квинси Промеса, ныне выступающего за «Аякс». У него 59 мячей.

    • На Кокорина зимой претендовали и другие клубы РПЛ.
    • В случае победы над «Оренбургом» «Сочи» покинет зону прямого вылета.
    • Кокорин с октября 2018 года по сентябрь 2019 года был за решеткой.

    Источник: твиттер Гоши Чернова

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    11.03.2020 20:58
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1526

      Hektor 84 46 минут назад

      Несуразная публикация. Писал бомжерылый автор. Только он кокошу принизил. Как играл Промес и как кокошка? Та и Промес 4 сезона отыграл, а кокошка сколько? И то не играл, а дурью маялся. То как шалава бегал туда сюда, динамо- анжи- динамо. То чинушу с водителем избивал. И еще, Промес своё чемпионство заслужил и играл от звонка до звонка. А кокошка не играл и медальку получил. И в этом сезоне хотел на дурака получить. Промес уже в Севилье поиграл, а теперь в аяксе. А кокошка нары и Сочи.

      0
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      Рейтинг: +3916

      JTherry 2 часа назад

      для дурацкого хайпа разместили эту инфу? ну и хавайте ее сами... сравнение не в пользу Коки: лучше сравните количество сезонов и их результативность в тех сезонах у Промеса и Коки, и сразу все встанет на свои места...

      2
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      Рейтинг: +74

      dim29 3 часа назад

      насмешили,сколько матчей один провёл и сколько другой.

      3
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      Рейтинг: +2197

      Борат 3 часа назад

      Это тот промес глиномес что с глушаковым в баню гонял ? Стыдно за рылов ! Гыгы

      3
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      ...
      Рейтинг: +2816

      Литейный4 > Борат 3 часа назад

      Это один из зулусов, когда в их команде были одни пед.ы и негры. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +38

      zlopixatel > Борат 2 часа назад

      Это тот Промес, который за 4 года забил столько, сколько Кокорин за 12)

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