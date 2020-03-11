Кокорин опередил Промеса по количеству голов в РПЛ

В эти минуты проходит матч 18-го тура РПЛ между «Сочи» и «Оренбургом». Дублем отметился нападающий хозяев Александр Кокорин. Теперь у него 61 гол в чемпионате России.

Кокорин, таким образом, опередил по числу голов в РПЛ бывшего игрока «Спартака» Квинси Промеса, ныне выступающего за «Аякс». У него 59 мячей.