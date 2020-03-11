Кокорин опередил Промеса по количеству голов в РПЛ

Несуразная публикация. Писал бомжерылый автор. Только он кокошу принизил. Как играл Промес и как кокошка? Та и Промес 4 сезона отыграл, а кокошка сколько? И то не играл, а дурью маялся. То как шалава бегал туда сюда, динамо- анжи- динамо. То чинушу с водителем избивал. И еще, Промес своё чемпионство заслужил и играл от звонка до звонка. А кокошка не играл и медальку получил. И в этом сезоне хотел на дурака получить. Промес уже в Севилье поиграл, а теперь в аяксе. А кокошка нары и Сочи.
В эти минуты проходит матч 18-го тура РПЛ между «Сочи» и «Оренбургом». Дублем отметился нападающий хозяев Александр Кокорин. Теперь у него 61 гол в чемпионате России.
Кокорин, таким образом, опередил по числу голов в РПЛ бывшего игрока «Спартака» Квинси Промеса, ныне выступающего за «Аякс». У него 59 мячей.
- На Кокорина зимой претендовали и другие клубы РПЛ.
- В случае победы над «Оренбургом» «Сочи» покинет зону прямого вылета.
- Кокорин с октября 2018 года по сентябрь 2019 года был за решеткой.