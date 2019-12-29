Каррера и АЕК достигли предварительной договоренности о продлении контракта

Греческий АЕК сообщил, что достиг предварительной договоренности с главным тренером Массимо Каррерой о продлении контракта до 2021 года. Нынешнее соглашение истекает летом.

Итальянец пришел в афинский клуб в декабре и с тех пор уступил только в одном матче. До АЕКа Каррера работал в «Спартаке».