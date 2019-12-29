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    Каррера и АЕК достигли предварительной договоренности о продлении контракта

    Греческий АЕК сообщил, что достиг предварительной договоренности с главным тренером Массимо Каррерой о продлении контракта до 2021 года. Нынешнее соглашение истекает летом.

    Итальянец пришел в афинский клуб в декабре и с тех пор уступил только в одном матче. До АЕКа Каррера работал в «Спартаке».

    • АЕК в чемпионате занимает третье место.
    • От зоны Лиги чемпионов команду отделяет одно очко.
    • Каррера выигрывал РПЛ.

    Источник: ютуб-канал АЕКа

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    10.03.2020 23:33
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1264

      Серж 69 14 часов назад

      И я понимаю руководство АЕКа,они быстро поняли,какого тренера им удалось заполучить,такая удача выпадает нечасто!Удачи Массимо,отличной игры и побед!

      1
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      Рейтинг: +2197

      Борат 11 марта, 00:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Всё таки хорошо что хряки его слили ! Он только на багаже аленичева, юбилее симоняна и карманных судьях федуна вывез один сезон ! Вот пиджака зря уволили - он и стеночки и забегания обещал натренировать !!! Позор скрипанам !!! Гыгы

      -4
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      Рейтинг: +1526

      Hektor 84 > Борат 23 часа назад

      Вот ты *****! Зато у вашего симака одна тактика попади в голову дереву не всегда прокатывает. Та и прет симак на багаже Манчини!!! И немного на багаже Луческу. Уже второй сезон.

      3
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      Рейтинг: +22098

      VVM1964 10 марта, 23:45

      Ну вот вам и результат - давайте говоруны , кто хаял Карреру и писал про профнепригодность , что теперь скажете ? А еще добавлю - стыдно за дебилов в руководстве Спартака которым был нужен не результат , а в приоритете личные интересы и выгоды ( вот здесь понятие стыд к месту ) , не знаю на каком бы месте был Спартак сейчас , но уж точно не там где сейчас , оставайся у руля Каррера ((( Удачи и успехов тебе ТРЕНЕР - так держать !!!

      5
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      Рейтинг: +1526

      Hektor 84 > VVM1964 11 марта, 00:04

      Ну руководству важнее было слушать желтушника рабинера и криворукого поваришку. Что то он больше не радует нас своими творениями. Типа как ему надоело смотреть подобие игры спартака при Массимо.

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      Рейтинг: +1526

      Hektor 84 10 марта, 23:42

      Вперед Массимо!!!

      2
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