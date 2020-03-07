Бундеслига. «Лейпциг» сыграл вничью с «Вольфсбургом», «Байер» разгромил «Айнтрахт» и другие результаты

Идущий в Бундеслиге вторым «Лейпциг» не справился в гостях с «Вердером» – команды не смогли отправить мяч в ворота. Команда отстает от лидирующей «Баварии» на два очка.
В другой встрече «Байер» разгромил «Айнтрахт». «Шальке» и «Хоффенхайм» разошлись миром.
Чемпионат Германии. Бундеслига. 25-й тур
Голы: 1:0 – Хаверц, 4; 2:0 – Беллараби, 14; 3:0 – Паулиньо, 49; 4:0 – Паулиньо, 55.
Голы: 0:1 – Сарджент, 3; 0:2 – Классен, 6; 1:2 – Штарк, 41; 2:2 – Кунья, 60.
Голы: 1:0 – Салаи, 34; 2:0 – Гюнтер, 55; 2:1 – Андерсон, 61; 3:1 – Кох, 82.
Удаления: нет – Фридрих, 90+2.
Шальке – Хоффенхайм – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Маккени, 20; 1:1 – Баумгартнер, 69.
Источник: Бомбардир.ру