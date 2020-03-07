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  • Бундеслига. «Лейпциг» сыграл вничью с «Вольфсбургом», «Байер» разгромил «Айнтрахт» и другие результаты

Бундеслига. «Лейпциг» сыграл вничью с «Вольфсбургом», «Байер» разгромил «Айнтрахт» и другие результаты

7 марта 2020, 19:32
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Идущий в Бундеслиге вторым «Лейпциг» не справился в гостях с «Вердером» – команды не смогли отправить мяч в ворота. Команда отстает от лидирующей «Баварии» на два очка.

В другой встрече «Байер» разгромил «Айнтрахт». «Шальке» и «Хоффенхайм» разошлись миром.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 25-й тур

Вольфсбург – Лейпциг – 0:0

Байер – Айнтрахт – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Хаверц, 4; 2:0 – Беллараби, 14; 3:0 – Паулиньо, 49; 4:0 – Паулиньо, 55.

Герта – Вердер – 2:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Сарджент, 3; 0:2 – Классен, 6; 1:2 – Штарк, 41; 2:2 – Кунья, 60.

Фрайбург – Унион – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Салаи, 34; 2:0 – Гюнтер, 55; 2:1 – Андерсон, 61; 3:1 – Кох, 82.

Удаления: нет – Фридрих, 90+2.

Шальке – Хоффенхайм – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Маккени, 20; 1:1 – Баумгартнер, 69.

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Байер Айнтрахт Вольфсбург РБ Лейпциг Герта Вердер Фрайбург Унион Шальке-04 Хоффенхайм
Комментарии (1)
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zatonn
1583599874
Завтра побеждаем Аугсбург, и вуаля, отрыв 5 очков!
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