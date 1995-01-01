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    Бундеслига. «Лейпциг» сыграл вничью с «Вольфсбургом», «Байер» разгромил «Айнтрахт» и другие результаты

    Идущий в Бундеслиге вторым «Лейпциг» не справился в гостях с «Вердером» – команды не смогли отправить мяч в ворота. Команда отстает от лидирующей «Баварии» на два очка.

    В другой встрече «Байер» разгромил «Айнтрахт». «Шальке» и «Хоффенхайм» разошлись миром.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 25-й тур

    Вольфсбург – Лейпциг – 0:0

    Байер – Айнтрахт – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Хаверц, 4; 2:0 – Беллараби, 14; 3:0 – Паулиньо, 49; 4:0 – Паулиньо, 55.

    Герта – Вердер – 2:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Сарджент, 3; 0:2 – Классен, 6; 1:2 – Штарк, 41; 2:2 – Кунья, 60.

    Фрайбург – Унион – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Салаи, 34; 2:0 – Гюнтер, 55; 2:1 – Андерсон, 61; 3:1 – Кох, 82.

    Удаления: нет – Фридрих, 90+2.

    Шальке – Хоффенхайм – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Маккени, 20; 1:1 – Баумгартнер, 69.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2757

      zatonn 1 час назад

      Завтра побеждаем Аугсбург, и вуаля, отрыв 5 очков!

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