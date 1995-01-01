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    Рами: «У меня хороший организм, планирую выступать до 38-40 лет»

    Защитник «Сочи» Адиль Рами ответил на вопрос о планах касательно продолжительности своей карьеры.

    – Вам 34 года. Когда планируете завершить карьеру?

    – У меня хороший организм, здоровое сердце, травмы, к счастью, обходили стороной. И не забывайте: на профессиональном уровне я начал выступать только с 20 лет. До этого работал. Так что еще не наигрался и планирую выступать до 38-40 лет.

    • Рами – чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции.
    • Последним клубом игрока был «Фенербахче».
    • Его контракт с «Сочи» рассчитан до конца сезона.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1757

      Борат 46 минут назад

      на лавке можно и до 50 лет сидеть !
      гы-гы

      0
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      Рейтинг: +1773

      Kollljan 57 минут назад

      Да? А коронавирус если вдруг?

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