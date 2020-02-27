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  • Рами: «У меня хороший организм, планирую выступать до 38-40 лет»

Рами: «У меня хороший организм, планирую выступать до 38-40 лет»

27 февраля 2020, 10:39
3

Защитник «Сочи» Адиль Рами ответил на вопрос о планах касательно продолжительности своей карьеры.

– Вам 34 года. Когда планируете завершить карьеру?

– У меня хороший организм, здоровое сердце, травмы, к счастью, обходили стороной. И не забывайте: на профессиональном уровне я начал выступать только с 20 лет. До этого работал. Так что еще не наигрался и планирую выступать до 38-40 лет.

  • Рами – чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции.
  • Последним клубом игрока был «Фенербахче».
  • Его контракт с «Сочи» рассчитан до конца сезона.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Сочи Рами Адиль
Комментарии (3)
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Kollljan
1582791723
Да? А коронавирус если вдруг?
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vladimir-7
1582797413
Вот кончится контракт летом, сядешь за ноутбук и наиграешься в футбол.
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Hektor 84
1582799820
Ну да ты же еще в пердиве не играл. Слетаешь пару раз в Хабаровск расскажешь потом. Полетаешь по стране наиграешься еще.
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