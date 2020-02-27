Рами: «У меня хороший организм, планирую выступать до 38-40 лет»

Защитник «Сочи» Адиль Рами ответил на вопрос о планах касательно продолжительности своей карьеры.

– Вам 34 года. Когда планируете завершить карьеру?

– У меня хороший организм, здоровое сердце, травмы, к счастью, обходили стороной. И не забывайте: на профессиональном уровне я начал выступать только с 20 лет. До этого работал. Так что еще не наигрался и планирую выступать до 38-40 лет.

Рами – чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции.

Последним клубом игрока был «Фенербахче».

Его контракт с «Сочи» рассчитан до конца сезона.

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