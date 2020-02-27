Рами: «Предпочел бы жить в городской черте, а не в горах. Главное – высокоскоростной вай-фай»

Защитник «Сочи» Адиль Рами назвал главный критерий при выборе места жительства в новом городе.
– Где будете жить – в горах или у моря?
– Пока не знаю. Как я понял, от того места, где мы тренируемся, до города 30-40 минут на машине. Но это не проблема. В Стамбуле я привык к пробкам, там порой приходилось проводить в машине больше времени.
Если выбирать, предпочел бы жить в городской черте, а не в горах. Впрочем, это не принципиально. Главное для меня – чтобы в доме был высокоскоростной вай-фай. Люблю в свободное время поиграть онлайн с друзьями.
- Рами – чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции.
- Последним клубом игрока был «Фенербахче».
- Его контракт с «Сочи» рассчитан до конца сезона.
Рами: «Чем запомнился чемпионат мира-2018? Рядом со мной стоял Путин. Потрясающе»
Рами: «Об РПЛ почти ничего не знаю. Не смотрел ни одной игры»
Рами: «Сочи» может стать российским аналогом «Монако»
Источник: «Советский спорт»