Рами: «Предпочел бы жить в городской черте, а не в горах. Главное – высокоскоростной вай-фай»

Защитник «Сочи» Адиль Рами назвал главный критерий при выборе места жительства в новом городе.

– Где будете жить – в горах или у моря?

– Пока не знаю. Как я понял, от того места, где мы тренируемся, до города 30-40 минут на машине. Но это не проблема. В Стамбуле я привык к пробкам, там порой приходилось проводить в машине больше времени.

Если выбирать, предпочел бы жить в городской черте, а не в горах. Впрочем, это не принципиально. Главное для меня – чтобы в доме был высокоскоростной вай-фай. Люблю в свободное время поиграть онлайн с друзьями.

Рами – чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции.

Последним клубом игрока был «Фенербахче».

Его контракт с «Сочи» рассчитан до конца сезона.

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