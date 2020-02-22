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  • Примера. «Бетис» и «Мальорка» сыграли вничью, забив шесть голов на двоих

Примера. «Бетис» и «Мальорка» сыграли вничью, забив шесть голов на двоих

22 февраля 2020, 01:11

В матче 25-го тура Примеры «Бетис» дома не сумел обыграть «Мальорку».

Встреча завершилась ничьей 3:3. У хозяев отличились Серхио Каналес, Набиль Фекир и Хоакин, за гостей забивали Кучо Эрнандес, Анте Будимир и Такефуса Кубо.

Набрав по одному очку, «Бетис» и «Мальорка» расположились на 12-м и 17-м месте турнирной таблицы чемпионата соответственно.

Чемпионат Испании. Примера. 25-й тур

Бетис – Мальорка – 3:3 (2:2)

Голы: 0:1 – Кучо, 16; 1:1 – Каналес (с пенальти), 19; 1:2 – Будимир, 27; 2:2 – Фекир (с пенальти), 35; 3:2 – Хоакин, 48; 3:3 – Кубо, 70.

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Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Бетис Мальорка
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