Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    2 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    3 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?

    Серия А. «Наполи» в гостях переиграл «Брешию»

    В матче 25-го тура Серии А «Наполи» одержал выездную победу над «Брешией» со счетом 2:1.

    Хозяева поля вышли вперед в середине первого тайма усилиями Джона Чансельора, однако неаполитанцы после перерыва ответили двумя голами и добыли три очка – отличились Лоренцо Инсинье и Фабиан Руис.

    «Наполи» поднялся с десятого на шестое место в турнирной таблице чемпионата, а «Брешиа» осталась на 19-й строчке.

    Чемпионат Италии. Серия А. 25-й тур

    Брешиа – Наполи – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Чансельор, 26; 1:1 – Инсинье (с пенальти), 49; 1:2 – Руис, 54.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:37
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98825
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74678
    #5
    insider_retro
    66019
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru