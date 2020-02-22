Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Серия А. «Наполи» в гостях переиграл «Брешию»

22 февраля 2020, 00:37

В матче 25-го тура Серии А «Наполи» одержал выездную победу над «Брешией» со счетом 2:1.

Хозяева поля вышли вперед в середине первого тайма усилиями Джона Чансельора, однако неаполитанцы после перерыва ответили двумя голами и добыли три очка – отличились Лоренцо Инсинье и Фабиан Руис.

«Наполи» поднялся с десятого на шестое место в турнирной таблице чемпионата, а «Брешиа» осталась на 19-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А. 25-й тур

Брешиа – Наполи – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Чансельор, 26; 1:1 – Инсинье (с пенальти), 49; 1:2 – Руис, 54.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Брешиа Наполи
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+