Серия А. «Наполи» в гостях переиграл «Брешию»

В матче 25-го тура Серии А «Наполи» одержал выездную победу над «Брешией» со счетом 2:1.

Хозяева поля вышли вперед в середине первого тайма усилиями Джона Чансельора, однако неаполитанцы после перерыва ответили двумя голами и добыли три очка – отличились Лоренцо Инсинье и Фабиан Руис.

«Наполи» поднялся с десятого на шестое место в турнирной таблице чемпионата, а «Брешиа» осталась на 19-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А. 25-й тур

Брешиа – Наполи – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Чансельор, 26; 1:1 – Инсинье (с пенальти), 49; 1:2 – Руис, 54.

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