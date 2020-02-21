Радимов – о возможном вылете «Сельты» в Сегунду: «Все стрелы могут полететь в Смолова. Дай бог, чтобы этого не произошло»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о перспективах нападающего Федора Смолова в «Сельте».

«Федор такой мастер, что мои советы ему вряд ли пригодятся. Но могу оценить игру «Сельты». Ее стиль, мне кажется, подходит Смолову. Он должен быть на острие. Другое дело, надо реализовывать моменты, которые у него будут. «Реалу» забил – это хорошо. Но если в двух-трех следующих играх этого не сделать, милость может смениться на гнев. Испанцы – они такие.

Если команда не покинет зону вылета, все стрелы могут полететь именно в Смолова. Дай бог, чтобы этого не произошло. У Федора есть чувство гола. 2-3 мяча, забитых в ближайших матчах, придадут ему уверенности. И адаптироваться будет легче», – сказал Радимов.

«Сельта» арендовала россиянина у «Локомотива» до конца текущего сезона.

Смолов после перехода принял участие в трех матчах и забил один гол.

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