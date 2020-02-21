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  • Радимов – о возможном вылете «Сельты» в Сегунду: «Все стрелы могут полететь в Смолова. Дай бог, чтобы этого не произошло»

Радимов – о возможном вылете «Сельты» в Сегунду: «Все стрелы могут полететь в Смолова. Дай бог, чтобы этого не произошло»

21 февраля 2020, 01:23
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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о перспективах нападающего Федора Смолова в «Сельте».

«Федор такой мастер, что мои советы ему вряд ли пригодятся. Но могу оценить игру «Сельты». Ее стиль, мне кажется, подходит Смолову. Он должен быть на острие. Другое дело, надо реализовывать моменты, которые у него будут. «Реалу» забил – это хорошо. Но если в двух-трех следующих играх этого не сделать, милость может смениться на гнев. Испанцы – они такие.

Если команда не покинет зону вылета, все стрелы могут полететь именно в Смолова. Дай бог, чтобы этого не произошло. У Федора есть чувство гола. 2-3 мяча, забитых в ближайших матчах, придадут ему уверенности. И адаптироваться будет легче», – сказал Радимов.

  • «Сельта» арендовала россиянина у «Локомотива» до конца текущего сезона.
  • Смолов после перехода принял участие в трех матчах и забил один гол.

Радимов: «Кокорин вел себя в «Зените-2» как герой «Операции «Ы». Он не из тех, кто будет задирать нос»

Источник: «Матч ТВ»
Испания. Примера Сельта Зенит-2 Смолов Федор Радимов Владислав
Комментарии (3)
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AleSan4es
1582249274
Ага, сельта летела с самого начала, он пришел она в очереди на вылет, и он будет виноват, че за бред? Зависть просто наверное.
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Kollljan
1582258133
Так ведь не забьет он больше ничего.
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Plyash
1582280385
Дубоватый Радибуланов,уже 3/4 чемпионата прошло,это раз.Второе,кто тебе сказал,что Сельта взяла Смолова как палочку-выручалочку? Я бы тебе не доверил Зенит-2 тренировать с такими мозгами.
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