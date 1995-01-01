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    Семин – об игроках «Локомотива» с большим будущим: «Оба Миранчука, Баринов, Магкеев, Жемалетдинов»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал игроков своей команды, у которых, по его мнению, большое футбольное будущее.

    «Это оба Миранчука, Баринов, Магкеев, Жемалетдинов... У «Локомотива» одна из самых больших обойм собственных воспитанников», – сказал Семин.

    • Все вышеперечисленные футболисты – выпускники академии московского клуба.
    • Алексей Миранчук, Баринов и Магкеев в течение карьеры выступали только за «Локо».
    • Антон Миранчук в 2016 году играл на правах аренды в «Левадии».
    • Жемалетдинов два сезона провел в «Рубине».

    Семин: «Как только интерес к ребятам, тренировкам иссякнет, тогда и закончим»

    Семин – о травме Антона Миранчука: «У него простой ушиб, ничего страшного не произошло»

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    Источник: «Матч ТВ»

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