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  • Семин – об игроках «Локомотива» с большим будущим: «Оба Миранчука, Баринов, Магкеев, Жемалетдинов»

Семин – об игроках «Локомотива» с большим будущим: «Оба Миранчука, Баринов, Магкеев, Жемалетдинов»

8 февраля 2020, 10:52
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал игроков своей команды, у которых, по его мнению, большое футбольное будущее.

«Это оба Миранчука, Баринов, Магкеев, Жемалетдинов... У «Локомотива» одна из самых больших обойм собственных воспитанников», – сказал Семин.

  • Все вышеперечисленные футболисты – выпускники академии московского клуба.
  • Алексей Миранчук, Баринов и Магкеев в течение карьеры выступали только за «Локо».
  • Антон Миранчук в 2016 году играл на правах аренды в «Левадии».
  • Жемалетдинов два сезона провел в «Рубине».

Семин: «Как только интерес к ребятам, тренировкам иссякнет, тогда и закончим»

Семин – о травме Антона Миранчука: «У него простой ушиб, ничего страшного не произошло»

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей Миранчук Антон Баринов Дмитрий Жемалетдинов Рифат Магкеев Станислав Семин Юрий
Комментарии (6)
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серега кашин
1581149461
если не испортят большие деньги как у многих молодых перспективных игроков бывает
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Axe111
1581151216
Ну да ну да)))))))
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LAY394
1581152397
а гиде Смолов из испании???
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УхоГорлоНос
1581153062
Магкеев слабый, столько привозов, и это в товарняках
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B.G.
1581155536
Аллё...а что, минусы отменили?
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