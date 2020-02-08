Семин – об игроках «Локомотива» с большим будущим: «Оба Миранчука, Баринов, Магкеев, Жемалетдинов»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал игроков своей команды, у которых, по его мнению, большое футбольное будущее.
«Это оба Миранчука, Баринов, Магкеев, Жемалетдинов... У «Локомотива» одна из самых больших обойм собственных воспитанников», – сказал Семин.
- Все вышеперечисленные футболисты – выпускники академии московского клуба.
- Алексей Миранчук, Баринов и Магкеев в течение карьеры выступали только за «Локо».
- Антон Миранчук в 2016 году играл на правах аренды в «Левадии».
- Жемалетдинов два сезона провел в «Рубине».
Семин: «Как только интерес к ребятам, тренировкам иссякнет, тогда и закончим»
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Источник: «Матч ТВ»