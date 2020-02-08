Семин – об игроках «Локомотива» с большим будущим: «Оба Миранчука, Баринов, Магкеев, Жемалетдинов»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал игроков своей команды, у которых, по его мнению, большое футбольное будущее.

«Это оба Миранчука, Баринов, Магкеев, Жемалетдинов... У «Локомотива» одна из самых больших обойм собственных воспитанников», – сказал Семин.

Все вышеперечисленные футболисты – выпускники академии московского клуба.

Алексей Миранчук , Баринов и Магкеев в течение карьеры выступали только за «Локо».

, Баринов и Магкеев в течение карьеры выступали только за «Локо». Антон Миранчук в 2016 году играл на правах аренды в «Левадии».

в 2016 году играл на правах аренды в «Левадии». Жемалетдинов два сезона провел в «Рубине».

Семин: «Как только интерес к ребятам, тренировкам иссякнет, тогда и закончим»

Семин – о травме Антона Миранчука: «У него простой ушиб, ничего страшного не произошло»

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