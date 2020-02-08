Семин: «Как только интерес к ребятам, тренировкам иссякнет, тогда и закончим»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, когда закончит карьеру. Сейчас специалисту 72 года.
«Мотивация? Утром встаешь с кровати, создаешь себе хорошее настроение, увидел ребят, у которых тоже хорошее настроение, провел тренировку, создал себе определенный тонус. Как только интерес ко всему этому иссякнет, тогда и закончим», – сказал Семин в эфире «Матч ТВ».
- Семин тренирует с 1982 года.
- «Локомотив» в РПЛ идет пятым.
- Завтра, 9 февраля, москвичи могут взять Кубок «Париматч» Премьер.
Источник: Sportbox