Семин: «Как только интерес к ребятам, тренировкам иссякнет, тогда и закончим»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, когда закончит карьеру. Сейчас специалисту 72 года.

«Мотивация? Утром встаешь с кровати, создаешь себе хорошее настроение, увидел ребят, у которых тоже хорошее настроение, провел тренировку, создал себе определенный тонус. Как только интерес ко всему этому иссякнет, тогда и закончим», – сказал Семин в эфире «Матч ТВ».