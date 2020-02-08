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  • Семин: «Как только интерес к ребятам, тренировкам иссякнет, тогда и закончим»

Семин: «Как только интерес к ребятам, тренировкам иссякнет, тогда и закончим»

8 февраля 2020, 00:17

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, когда закончит карьеру. Сейчас специалисту 72 года.

«Мотивация? Утром встаешь с кровати, создаешь себе хорошее настроение, увидел ребят, у которых тоже хорошее настроение, провел тренировку, создал себе определенный тонус. Как только интерес ко всему этому иссякнет, тогда и закончим», – сказал Семин в эфире «Матч ТВ».

  • Семин тренирует с 1982 года.
  • «Локомотив» в РПЛ идет пятым.
  • Завтра, 9 февраля, москвичи могут взять Кубок «Париматч» Премьер.

Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
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