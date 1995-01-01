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    Семин – о травме Антона Миранчука: «У него простой ушиб, ничего страшного не произошло»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о травме полузащитника своей команды Антона Миранчука.

    • Хавбек избежал перелома и, по информации «СЭ», пропустит от трех до четырех недель.
    • Sport24 сообщает, что футболист получил повреждение из-за слабого крепления шипа на бутсе.
    • В текущем сезоне Антон Миранчук провел за «Локомотив» 12 матчей, забил два гола и сделал один ассист.

    «У Миранчука простой ушиб, такое может в любой момент случиться на тренировке. Важно, что это ушиб того места, где был перелом. Сроки восстановления объявит доктор, но ничего страшного не произошло. Думаю, он начнет тренироваться в Испании на следующем сборе», – сказал Семин.

    Семин: «Как только интерес к ребятам, тренировкам иссякнет, тогда и закончим»

    Источник: «Матч ТВ»

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