Семин – о травме Антона Миранчука: «У него простой ушиб, ничего страшного не произошло»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о травме полузащитника своей команды Антона Миранчука.

Хавбек избежал перелома и, по информации «СЭ», пропустит от трех до четырех недель.

Sport24 сообщает, что футболист получил повреждение из-за слабого крепления шипа на бутсе.

В текущем сезоне Антон Миранчук провел за «Локомотив» 12 матчей, забил два гола и сделал один ассист.

«У Миранчука простой ушиб, такое может в любой момент случиться на тренировке. Важно, что это ушиб того места, где был перелом. Сроки восстановления объявит доктор, но ничего страшного не произошло. Думаю, он начнет тренироваться в Испании на следующем сборе», – сказал Семин.

Семин: «Как только интерес к ребятам, тренировкам иссякнет, тогда и закончим»