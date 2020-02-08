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  • Семин – о травме Антона Миранчука: «У него простой ушиб, ничего страшного не произошло»

Семин – о травме Антона Миранчука: «У него простой ушиб, ничего страшного не произошло»

8 февраля 2020, 09:35

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о травме полузащитника своей команды Антона Миранчука.

  • Хавбек избежал перелома и, по информации «СЭ», пропустит от трех до четырех недель.
  • Sport24 сообщает, что футболист получил повреждение из-за слабого крепления шипа на бутсе.
  • В текущем сезоне Антон Миранчук провел за «Локомотив» 12 матчей, забил два гола и сделал один ассист.

«У Миранчука простой ушиб, такое может в любой момент случиться на тренировке. Важно, что это ушиб того места, где был перелом. Сроки восстановления объявит доктор, но ничего страшного не произошло. Думаю, он начнет тренироваться в Испании на следующем сборе», – сказал Семин.

Семин: «Как только интерес к ребятам, тренировкам иссякнет, тогда и закончим»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Антон Семин Юрий
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